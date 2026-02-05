¿Te gusta la trufa negra? Estos son los 8 platos que compiten por ser el mejor del mundo (y que puedes probar en restaurantes de Soria)

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Comienza la sexta edición del Cocinando con Trufa en Soria, en su versión internacional, y aunque el concurso oficial será el próximo sábado, desde el viernes los amantes de la tuber melanosporum pueden degustar los platos a concurso en ocho establecimientos de la capital soriana.

Los ocho equipos de cocineros participantes contarán con restaurantes ‘padrinos’ de Soria, que actuarán como asistentes y colaboradores durante la jornada del concurso, y donde, además, se van a poder disfrutar de los platos a concurso entre los días 6 y 8 de febrero. En esta ocasión, los restaurantes ‘padrinos’ serán El Tilo de Vallecas, El Fogón del Salvador, La Cocina del Casino, Noctis, La Cepa, La Chistera, La Galiana y La Gastro Tasquita.

Estos son los 8 platos participantes

'Entre pan caliente y trufa'HDS

'Entre pan caliente y trufa' se podrá degustar en el restaurante La Cepa, que apadrina al concursante de Austria, Carlos Maestre, del restaurante Pauli.

'Nido de Oro: el secreto de la tierra'

El Tilo de Vallecas apadrina al concursante que llega desde Brasil. Procedente del restaurante Mi Casa competirá en Soria Diego Rafael Lastoria Carrilho con 'Nido de oro: el secreto de la tierra'.

'Bajo tierra húmeda'.HDS

El popular restaurante La Chistera acogerá al representante de España en Cocinando con Trufa. Pelayo Arroyo, del restaurante Terrabuey Maruquesa presentará 'Bajo tierra húmeda'.

'Sodhi de vieira trufada'HDS

El cocinero indio Avinnash Vishaal Shyamsunder del restaurante Farmlore trae a Soria su creación 'Sodhi de vieira trufada' que se podrá degustar en el restaurante del Hotel Noctis.

'De la cosecha a la mesa.Trufa/requesón/balsámico'HDS

El restaurante La Galiana del Hotel Alfonso VIII apadrina al vencedor de la fase ibérica celebrada el año pasado, el cocinero portugués Diego Duarte Tonet del restaurante The Yeatman que presenta su 'De la cosecha a la mesa.Trufa/requesón/balsámico'.

'Cerdo festivo con trufa negra y bush keluak (pangium)'.HDS

La céntrica Gastro Tasquita ofrecerá la propuesta del cocinero de Singapur Lih Guah que trabaja en el restaurante Journe del país asiático. Su propuesta es 'Cerdo festivo con trufa negra y bush keluak (pangium)'.

'Lujo silencioso'HDS

El exótico 'Lujo silencioso' preparado por la tailandesa Kamares Rithdaychar (Restaurante Sanitwong) podrá probarse en La Cocina del Casino.

'Oro negro en el invierno de Nueva Inglaterra'HDS

El cartel del Cocinando con trufa se completa con el chef estadounidense Maxwell Ross Smith del LeBaron Hills Country Club que aterriza en Soria con su plato 'Oro negro en el invierno de Nueva Inglaterra' y será apadrinado por El Fogón de El Salvador.