Losán situación límite: 20 trabajadores en plantilla sin denunciar y cuatro meses sin cobrar la nómina

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Losán vive una situación límite. Los trabajadores han llevado a cabo este jueves, en un número que ha rondado la treintena, una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en la provincia para entregar al subdelegado, Miguel Latorre, un escrito para que sea trasladado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Se trata de una petición formal realizada por los comités de empresa de Losan España para que la SEPI exija a la dirección del grupo un plan de viabilidad industrial real y vinculante que garantice la carga de trabajo, la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El presidente del comité de empresa de la maderera, Sergio Hernando del Amo, ha señalado que la situación es "insostenible" y que la concentración obedece a pedir "más implicación y más rapidez en lo que nos puedan ayudar. Estamos a primeros de enero se nos ha acumulado una nómina más, la gente no lo soporta y si se llega a una solución, aquí en Soria no va a quedar ni un trabajador, porque actualmente si somos más de 50, obligados más de la mitad han tenido que denunciar porque a ver quién aguanta con cuatro mensualidades sin cobrar".

Hernando ha expresado que "lo que queremos nosotros es trabajar, que nos den trabajo, cobrar y que nos presenten un plan de viabilidad creíble. Pedimos a la SEPI que presionen y que les metan prisa porque si no, aquí en Soria no nos va a afectar solo a nosotros, sino a toda la provincia, por los trabajadores indirectos. Nosotros no podemos aguantar más. De aquí a 15 días no sé si van a quedar 10 personas. Los trabajadores tienen que denunciar y tienen que buscar el pan de otra manera".

El presidente del comité de empresa se ha quejado de que "llevamos dos años en esta situación. Las familias tienen que pagar hipotecas, tienen que dar de comer a sus hijos y con cuatro nóminas acumuladas eso ya es insostenible. Yo lo veo muy mal. Si no entra un inversor para echar una mano..., cada día que pasa es peor".

El hundimiento de Losán en Soria lo achaca a una "mala gestión. Llevan sin invertir un euro años, y la sección de aglomerados se ha tenido que cerrar porque está obsoleta. Solo invirtieron en el aserradero en su momento. Nos cuentan lo que quieren".

Hernando ha relatado también "bajas psicológicas porque no pueden pagar nada, ni la calefacción. Lo que pedimos es que aceleren este proceso y que haya una solución para que los trabajadores nos podamos buscar la vida, porque nadie se acuerda de los trabajadores".