La crecida del río Tera en Soria corta una carretera y obliga al desalojo de la fábrica de Soria Natural

La crecida del Tera, en la provincia de Soria, ha desbordado por completo este río, afluente del Duero, lo que ha obligado a cortar la carretera de Tardesillas y al desalojo de la fábrica de Soria Natural, según fuentes del pueblo. La Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, ha lanzado aviso rojo este río con un caudal en ascenso durante todo el día.

En torno a las 19 horas de este jueves, el río baja con un caudal de 109,66 metros cúbicos por segundo, según el parte de la CHD, con tendencia al alza.

El Tera nace en el límite de provincia de Soria con La Rioja y en las últimas horas ha multiplicado su caudal por 12, al pasar de los 9,04 metros cúbicos por segundo de este miércoles a hacerlo casi a 110 metros cúbicos de ahora.

Crecida del río Tera junto a Garray.MARIO TEJEDOR

El río Tera es el único con aviso rojo por parte de la CHD, que mantiene activos otros cinco avisos: en el Duero, a su paso por Garray y Navapalos; en el Revinuesa, en Vinuesa; y en Ucero, en Ucero y en Osma.