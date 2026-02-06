El aumento del caudal del río Duero en Soria anega el acceso al monumento de los Arcos de San Juan

Entrada a los Arcos de San Juan de Duero en la mañana de este viernes 6 de febrero.MONTESEGUROFOTO

El aumento del nivel del agua del río Duero a su paso por Soria ha anegado la entrada al monumento de los Arcos de San Juan de Duero, que se encuentran cerrados al público. Los accesos a este espacio natural están cubiertos por el agua, por lo que la Junta ha decidido clausurar la entrada a este importante enclave turístico.

La Delegación Territorial acaba de comunicar esta medida adoptada por precaución y seguridad para los trabajadores y visitantes. Además, se prevé una subida aún mayor del nivel del agua, razón por lo que el monumento permanece cerrado y, previsiblemente, seguirá así hasta que cambien las circunstancias.