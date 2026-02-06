El aumento del caudal del río Duero en Soria anega el acceso al monumento de los Arcos de San Juan
La Delegación Territorial cierra este monumento turístico de la capital soriana, al público y para los trabajadores
El aumento del nivel del agua del río Duero a su paso por Soria ha anegado la entrada al monumento de los Arcos de San Juan de Duero, que se encuentran cerrados al público. Los accesos a este espacio natural están cubiertos por el agua, por lo que la Junta ha decidido clausurar la entrada a este importante enclave turístico.
La Delegación Territorial acaba de comunicar esta medida adoptada por precaución y seguridad para los trabajadores y visitantes. Además, se prevé una subida aún mayor del nivel del agua, razón por lo que el monumento permanece cerrado y, previsiblemente, seguirá así hasta que cambien las circunstancias.