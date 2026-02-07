Jueves Lardero: el verdadero origen del día en que el cerdo vence al calendario

El chorizo, protagonista del Jueves Lardero, resume el sentido original de la fiesta: comer carne antes de que el calendario marque la Cuaresma.Getty Images

El Jueves Lardero no es una excusa simpática para juntarse con amigos, salir al campo y comerse un bocadillo de chorizo con huevo. O no solo eso. Es, en realidad, una de esas tradiciones españolas que se explican mejor mirando el calendario que el recetario, y entendiendo que durante siglos la comida no fue una elección estética ni identitaria, sino una cuestión profundamente religiosa.

Jueves Lardero: el origen de una despedida bien comida

El Jueves Lardero marca el arranque simbólico del Carnaval y, sobre todo, la antesala de la Cuaresma. Durante cuarenta días, la Iglesia prohibía el consumo de carne, así que tenía todo el sentido del mundo aprovechar la jornada previa para darse un homenaje. Comer carne antes de no poder hacerlo.

El propio nombre lo delata. Lardero procede del latín lardarius, el que trabaja con el lardo, con la grasa del cerdo.

Jueves Lardero: pan, chorizo y huevo, el trío perfecto

No se trata de cualquier carne ni de cualquier receta. Pan, chorizo y huevo forman una combinación tan austera como perfecta. Productos accesibles, energéticos y profundamente rurales. El huevo, símbolo de lo que está por venir; el chorizo, memoria del cerdo ya sacrificado; y el pan, sostén de todo. No hace falta más.

En lugares como Soria, la tradición se sigue viviendo. Da igual el frío, la lluvia o el viento. Se madruga, se queda con los amigos y se sube al monte, a zonas como Los Royales, porque la celebración también tiene algo de desafío al invierno.

Aunque se celebra en muchos puntos de España, cada territorio lo ha hecho suyo sin necesidad de reinventarlo. Cambian los productos, no el gesto. En algunos lugares manda el chorizo; en otros, el tocino, la longaniza o el hornazo; hay quien añade tortilla, costillas o embutidos curados según lo que daba la despensa local.

Con el tiempo, la liturgia se ha diluido, pero la costumbre permanece. Hoy ya no ayunamos como antes, pero seguimos celebrando como entonces.

El Jueves Lardero es un recordatorio de que la gastronomía popular no nace de la creatividad, sino de la necesidad. De la religión, del clima y de la economía doméstica. Entender su origen es entender cómo comía (y pensaba) un país entero.

Hoy, celebrar el Jueves Lardero es participar de una historia colectiva que se transmite bocadillo en mano.