No hace falta ir a Nueva Zelanda, la danza "guerrera" con palos que sobrevive en dos pueblos de Soria

La danza del paloteo de San Leonardo de Yagüe se baila cada febrero dentro de la iglesia, una tradición ancestral que combina ritmo, simbolismo y memoria colectiva y que desde 2025 es Fiesta de Interés Turístico Regional.MARIO TEJEDOR

Mucha gente viaja hasta Nueva Zelanda con la ilusión de presenciar el haka, una de las danzas rituales más reconocibles del mundo por su fuerza colectiva, su solemnidad y su capacidad para imponer silencio. Es comprensible: pocas expresiones culturales condensan tan bien la idea de identidad compartida a través del cuerpo. Lo que no todo el mundo sabe es que, sin cruzar medio planeta y sin restar un ápice de valor a esa tradición maorí, en nuestro país perviven rituales igualmente bellos, sorprendentes y cargados de significado. En el corazón de Soria, dos pequeños pueblos mantienen viva una danza ancestral de palos que cada invierno convierte la madera, el ritmo y la memoria en un lenguaje común.

La danza guerrera con palos en San Leonardo de Yagüe: cuando la iglesia se convierte en escenario ritual

En San Leonardo de Yagüe, las fiestas de las Candelas y San Blas, los días 2 y 3 de febrero, marcan uno de los momentos más singulares del calendario festivo soriano. Tras los actos religiosos, un grupo de danzantes irrumpe en el interior del templo para ejecutar las tradicionales danzas del paloteo, una coreografía de movimientos secos y acompasados en la que los palos se golpean con una precisión casi marcial.

Los movimientos secos y acompasados de la danza del paloteo refuerzan su carácter simbólico y ancestral, transmitido de generación en generación.MARIO TEJEDOR

La presencia de escudos y la contundencia de los movimientos se han interpretado como herederas de antiguos rituales de carácter protector y comunitario. No se trata de una recreación bélica, sino de una expresión simbólica de fuerza, cohesión y pertenencia, una manera de reafirmar la identidad colectiva del pueblo frente al paso del tiempo. La música de dulzaina y tamboril acompaña los pasos, marcando un ritmo que apenas ha cambiado con los años y que sigue transmitiéndose de generación en generación como un legado casi íntimo.

La danza del paloteo de San Leonardo de Yagüe se baila cada febrero en el interior del templo, uno de los rasgos más singulares de esta tradición sorianaMARIO TEJEDOR

No es casual que esta tradición haya ganado visibilidad en los últimos años. Las danzas del paloteo de San Leonardo de Yagüe fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León en 2025, un reconocimiento oficial que subraya su singularidad, su antigüedad y su valor como patrimonio cultural vivo. Las celebraciones de febrero de 2026 han sido, así, las primeras en celebrarse bajo este distintivo, que sitúa a San Leonardo en el mapa de las grandes tradiciones festivas de la comunidad.

La danza guerrera con palos en Casarejos: once coreografías, ocho hombres y un mismo pulso ancestral

A pocos kilómetros, en Casarejos, la tradición adopta una forma distinta, aunque comparte el mismo sustrato ritual. Aquí, las danzas del paloteo se representan también en fechas invernales ligadas a celebraciones religiosas de calendario fijo y están protagonizadas por ocho hombres que ejecutan once danzas perfectamente estructuradas. No hay escudos ni simulación de combate, pero sí una coreografía exigente en la que el choque de los palos marca el tempo y la atención del espectador.

En Casarejos, el paloteo se compone de once danzas rituales ejecutadas por ocho hombres, una tradición de raíces ancestrales que sigue viva cada invierno.MonteseguroFoto

El momento culminante llega cuando los danzantes recorren el pasillo central de la iglesia con la tradicional "gracia" danzando hacia detrás, un gesto cargado de simbolismo que muchos interpretan como una referencia al respeto por el espacio sagrado y a la conexión con los antepasados. En Casarejos, el paloteo se asocia con frecuencia a antiguos ritos celtibéricos vinculados al ciclo anual, la fertilidad y la protección del grupo, una lectura que refuerza su carácter ancestral y su profundo arraigo en la comunidad.

La danza guerrera con palos en Soria como patrimonio vivo

Hablar de "danza guerrera" en el caso de San Leonardo y Casarejos no implica imaginar batallas ni gestas militares, sino entender el término en su dimensión simbólica. Son danzas que apelan a la fuerza colectiva, a la disciplina del grupo y a la necesidad de reafirmar la identidad común a través del movimiento. En ese sentido, el paralelismo con otras danzas rituales conocidas a nivel mundial resulta inevitable, aunque cada tradición conserve su propio lenguaje y su contexto cultural específico.

Lo verdaderamente excepcional es que estas danzas no se representen como un espectáculo para el visitante, sino como un rito vivo que sigue teniendo sentido para quienes lo ejecutan. Que dos pueblos pequeños mantengan intacta una tradición tan compleja dice mucho de la fuerza de sus vínculos comunitarios.

Quizá por eso, cuando uno presencia estas danzas por primera vez, la sensación no es la de estar ante una curiosidad folclórica, sino frente a algo más profundo. Como ocurre con el haka en Nueva Zelanda, el impacto no reside solo en lo que se ve, sino en lo que se intuye. Y todo ello sin necesidad de billetes intercontinentales ni grandes escenarios.