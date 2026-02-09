Las fuertes crecidas del Duero mejoran en Gormaz y Navapalos pero Cuerda del Pozo mantiene alta la salida de agua

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las fuertes crecidas de los ríos siguen siendo protagonistas en Soria, pero la situación este lunes por la mañana marca una mejoría clara respecto a los datos de la jornada anterior. El pantano de la Cuerda del Pozo sigue soltando valores altos de agua y permanece en aviso amarillo, al igual que el Duero en Gormaz que no obstante mantiene una tendencia a la baja. Por su parte la estación de Navapalos también ve descender sus valores y pasa de aviso de nivel rojo a naranja, aún preocupante pero sensiblemente por debajo de lo vivido sábado o domingo.

Por estaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la de Navapalos llegó a rebasar los 245 metros cúbicos por segundo en la madrugada del domingo, suficiente para llenar seis piscinas olímpicas cada minuto. En la mañana de este lunes, a las 11.00 horas, había bajado a 161 pasando de nivel rojo a naranja. Ya 'sólo' llenaría cuatro piscinas olímpicas por minuto, lo cual sigue siendo una cifra brutal. La tendencia es a la baja.

En el caso del Duero a su paso por Gormaz, el pico se midió el domingo a las 3.00 horas con 181 metros cúbicos por segundo. La evolución de la crecida ha sido positiva y el lunes a las 11.00 horas la CHD marca una caudal de 108 metros cúbicos por segundo, con un descenso que ya se acerca al 40% desde el momento más crítico. También aquí se prevé descenso.

Por su parte el embalse de la Cuerda del Pozo sigue con una poderosa suelta de agua que lleva al nivel amarillo el 'reinicio' del Duero tras pasar la presa. Desde el sábado a las 16.00 horas se están evacuando en torno a 43 metros cúbicos por segundo. Para hacerse una idea de lo elevado de la cifra, el pasado lunes 2 de febrero a las mismas horas rondaba los dos metros cúbicos por segundo.

Respecto a las afecciones a las carreteras, la SO-P4009 entre Langa de Duero y San Esteban de Gormaz permanece cortada por inundaciones. Además, la CL-101 entre Ágreda y Almenar de Soria tiene un aviso de precaución por "daños en la vía" desde el día 5, posiblemente por concurrencia de crecidas e inundaciones. Aparte, en el límite de la provincia de Soria con la de Guadalajara por la autovía A-2 comienza un aviso por niebla hacia Madrid, aunque esto poco tenga que ver con las espectaculares crecidas.