El agricultor y alcalde de Villasayas Miguel Contreras lidera la lista de Vox a Cortes por Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel Contreras Martínez, actual alcalde de Villasayas, encabeza la lista de candidatos de Vox Soria para las elecciones autonómicas del 15M. Le siguen en la lista dos candidatos con experiencia como cargos electos: los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Soria Sara López y Fernando Castillo y cierran la candidatura María Soledad López y Alberto Peñuelas.

Miguel Contreras es empresario y agricultor. En 2013, fundó MC Stone Crusher una firma de maquinaria para la trituración de piedras que regenta desde entonces. A la vez, se desempeña como agricultor de su propia explotación. Padre de dos hijos de 5 y 12 años, compatibiliza sus dos trabajos con su responsabilidad como primer edil de Villasayas; es uno de los cuatro alcaldes con los que Vox cuenta actualmente en la provincia.

La candidata que ocupa el segundo lugar de la lista, Sara López, es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo (CEU) y funcionaria de habilitación nacional, subescala secretaría-intervención. Actualmente ejerce como secretaria municipal en varios ayuntamientos de la provincia. Es concejal por Vox en el Ayuntamiento de Soria.

Fernando Castillo se diplomó en Magisterio en la Facultad de Educación de Soria y es funcionario de prisiones desde 1992 habiendo trabajado en distintos centros penitenciarios de España. Actualmente es el edil portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Soria y además desarrolla el cargo orgánico de responsable de comunicación de VOX en la provincia.

Los candidatos de todas las provincias de Castilla y León serán presentados esta tarde en Ávila por el presidente del partido, Santiago Abascal. El acto oficial de presentación, en el que participarán los cabezas de lista, tendrá lugar a las 18.30 horas en el Centro de Exposiciones y Congreso Lienzo Norte de la capital abulense.