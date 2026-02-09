Los alumnos del Bachillerato de Investigación y Excelencia en Idiomas del IES Virgen del Espino presentan sus investigaciones

Los alumnos de la undécima promoción de Bachillerato de Investigación y Excelencia en Idiomas del instituto Virgen del Espino de Soria presentan sus investigaciones.HDS

El Instituto (IES) Virgen del Espino de Soria suma conocimiento a la sociedad a través de sus alumnos. El centro celebró recientemente la presentación y defensa de los proyectos de investigación del Bachillerato de Investigación y Excelencia en Idiomas (BIE), una de las señas de identidad del centro y un referente de excelencia académica que cumple ya 11 ediciones.

Durante dos cursos, el alumnado de este programa prepara sus trabajos de investigación recibiendo formación tanto en el instituto como en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid. Cada equipo cuenta con el acompañamiento de dos tutores, uno del centro y otro de la universidad, además de la coordinación del programa, que vela por el desarrollo de todas las fases del proyecto.

Los trabajos se redactan en uno de los tres idiomas del programa, y este año todos han sido elaborados y defendidos íntegramente en lengua inglesa, demostrando el alto nivel lingüístico y académico del alumnado.

Los proyectos presentados han abordado temas de gran interés y actualidad, relacionados con la salud, el deporte, la psicología, la educación, la moda o la medicina, como:

Sleep and its impact on teenagers.

The vital role of the brain in human life.

Three key professions in sports performance: physical trainer, nutritionist, and physiotherapist.

The influence of sport in teenagers.

The application of technology to physical exercise.

Nutrition and psychology: two fundamental disciplines in sports practice.

Sport and its relevance in children’s education.

Unravelling Emotions: How Our Feelings Shape The Way We Live, Think, and Connect.

The influence of fashion in the 21st century.

Medicine on the African continent: Challenges and hope for the future.

Según recoge el propio Instituto Virgen del Espino, las defensas pusieron de manifiesto el esfuerzo, la madurez académica, la capacidad crítica y el alto nivel de preparación del alumnado, que supo responder con solvencia a las preguntas del tribunal.

Desde el IES Virgen del Espino se quiso felicitar a todos los estudiantes y agradecer la implicación del profesorado del centro y de la Universidad de Valladolid por su dedicación y compromiso con este proyecto educativo de excelencia.