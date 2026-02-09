Ondara anuncia un contrato de suministro de cannabis con una de las compañías más grandes del mundo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ondara, la compañía ubicada junto al Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray, ha anunciado este lunes la firma de un importante contrato de suministro de cannabis medicinal y ha reclamado "avales urgentes" para asegurar su ejecución.

La firma del estadounidense David Engel asegura que ha firmado con una de las compañías "más grandes y relevantes" del sector del cannabis mundial. Heraldo Diario de Soria ha podido saber que la firma se ubica en el Reino y tiene amplia presencia en todo el mundo.

El acuerdo, que contempla la venta de 9.000 kilos anuales, explica la empresa, "debe marcar un punto de inflexión para Ondara y situarla en la senda de posicionarse entre los proveedores europeos de referencia, gracias a su gran capacidad productiva y su potencial de crecimiento".

La firma de este contrato, señala, es fruto del "intenso trabajo desarrollado por Ondara en los últimos meses" y, de forma destacada, del "apoyo institucional recibido", que dice que es, "clave para la credibilidad y confianza ante un socio internacional de primer nivel".

En este sentido, la firma de cannabis destaca el trabajo de la Junta, "el claro compromiso que ha manifestado en varias ocasiones el interés de la Comunidad en que proyectos industriales como Ondara se consoliden, generen empleo y consoliden actividad en un área empresarial estratégica como el PEMA de Garray".

La compañía subraya la "coordinación" entre las diferentes entidades implicadas, y cita en este aspecto a la delegada territorial Yolanda de Gregorio, "gracias a la cual Iberaval se perfila como el instrumento principal para articular una solución rápida".

De todas formas, advierte que la ventana de tiempo es "mínima" porque la compañía "no puede permitirse demoras".

En paralelo, la empresa destaca otro avance institucional y regulatorio "de primer orden": la recepción por parte de la Agencia del Medicamento (Aemps) de la autorización que llevaba esperando desde septiembre, y que "abre la puerta a cultivar nuevas genéticas, altamente reconocidas y demandadas en los principales mercados europeos que abrirán nuevas oportunidades comerciales".

Ondara también reconoce el papel desarrollado por la Subdelegación del Gobierno, en la agilización de los avances "cuyo acompañamiento institucional ha sido determinante".

En cualquier caso, la firma de cannabis insiste en que la situación de tesorería "es crítica", y que para ejecutar este acuerdo y poder afrontar los costes productivos y operativos que conlleva, la compañía necesita "con urgencia" herramientas de financiación de circulante, en particular los avales que permitan sostener la actividad y garantizar la producción." Sin ese soporte inmediato, existe un riesgo real e inminente de interrupción de la operativa, a pesar de contar con demanda, cliente y capacidad productiva".

Recuerda que ha ido cumpliendo los "compromisos adquiridos con las administraciones", y que el propietario (Engel) "ha reforzado el proyecto incorporando nuevos socios y ha inyectado más de 1,8 millones de euros desde el inicio de la actividad productiva en julio de 2025, se han desafectado a todos los trabajadores del ERTE y se han formalizado 12 nuevas contrataciones, reforzando la estructura operativa para asegurar la continuidad, elevar la capacidad productiva y cumplir con los nuevos compromisos comerciales", reseña

Para finalizar, la compañía hace un llamamiento a cerrar en los próximos días "los instrumentos de garantía necesarios para convertir este contrato en producción y suministro, evitando una interrupción de actividad en un momento decisivo".