El festival que multiplica por 25 la población del pueblo de Soria que ofrece casa gratis y empleo

Arenillas, en la comarca de Berlanga y con 29 habitantes según el padrón del INE en 2025, lleva días siendo noticia por una oferta poco habitual: vivienda gratuita y empleo para atraer a una familia con hijos. Y no es un gesto aislado. Cada verano, este pequeño municipio de Soria vuelve a situarse en el mapa por otro motivo distinto, pero conectado con la misma idea de fondo: Boina Fest, un festival que durante unas horas consigue llenar de gente un pueblo que el resto del año lucha por no vaciarse.

Boina Fest y la España vaciada sin épica impostada

El Boina Fest no nació como respuesta a una moda ni como proyecto institucional. Surgió desde el propio pueblo, con una idea sencilla y persistente: organizar un festival que diera espacio a artistas nacidos o residentes en municipios con baja densidad de población. Once ediciones después, el planteamiento sigue intacto. En ediciones recientes, la organización ha estimado que más de un millar de personas pasaron por Arenillas durante el festival, una afluencia que multiplica de forma puntual la población del municipio y cuestiona la idea de que en estos territorios no hay público.

El festival funciona porque no pretende representar nada más allá de sí mismo. Y en ese gesto, deliberadamente modesto, encuentra su fuerza.

Boina Fest frente al modelo de macrofestival

Mientras buena parte de la industria musical mide su éxito en términos de crecimiento y facturación, el Boina Fest ha optado por otra escala. No busca competir con nadie ni replicar modelos ajenos. La organización se apoya en voluntariado, colaboración vecinal y recursos compartidos. El impacto económico existe, pero es secundario frente a la idea de generar actividad real en el entorno inmediato.

Durante el festival, el bar del pueblo trabaja, los alojamientos rurales cercanos reciben visitantes y Arenillas se convierte en un punto de encuentro.

Boina Fest como espacio para músicos fuera del foco

La convocatoria anual del Boina Fest se dirige exclusivamente a artistas vinculados a la España vaciada. Cientos de propuestas llegan desde provincias como Soria, Teruel, Burgos o Cuenca. De ahí salen los nombres que conforman el cartel, músicos que rara vez entran en los grandes circuitos y que aquí encuentran un escenario sin jerarquías. A lo largo de sus once ediciones han pasado por Arenillas artistas como Rozalén, Grison y Tuli, Wilbur, Artistas del Gremio, Funkiwis o Bewis de la Rosa, algunos de ellos en etapas tempranas de su trayectoria.

Boina Fest y la pregunta sobre el territorio

Lo que ocurre en Arenillas durante el Boina Fest plantea una cuestión que rara vez se formula sin prejuicios: qué lugar ocupa el territorio rural en el presente. El festival no idealiza la vida en los pueblos ni oculta sus carencias, pero sí evidencia que la falta de actividad cultural no es una condición inevitable, sino una consecuencia de decisiones.

No es casual que Arenillas lleve tiempo explorando otras vías para fijar población. El Boina Fest forma parte de esa misma lógica: no promete soluciones inmediatas, pero sí construye un relato de comunidad activa que no se resigna al abandono.