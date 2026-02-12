La Policía Nacional de Soria detenie a un hombre por violencia de género y tocamientos a su hijastra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Soria detuvo con pocas horas de diferencia a dos hombres por delitos relacionados con violencia de género. Uno de ellos lo fue por malos tratos a su pareja y tocamientos a la hija de esta, menor de edad. El otro tenía pendiente el cumplimiento de una pena e ingresó en la cárcel.

La primera de estas actuaciones se llevó a cabo en la madrugada del pasado día 7 de febrero. Una joven, menor de edad, acudió acompañada de su madre a la Comisaria de Soria denunciando haber sido víctima de tocamientos recurrentes en zonas íntimas por parte de su padrastro, que es la actual pareja de su madre.

En ese momento, la madre de la joven manifestó que ella misma era víctima de malos tratos físicos y psíquicos por parte de esa misma persona, al recibir habitualmente un trato humillante y vejatorio, e incluso, en diversas ocasiones, agresiones físicas mediante patadas y puñetazos. Tras estas declaraciones se procedió, de forma inmediata, a la protección, asesoramiento y asistencia de las víctimas.

A los pocos minutos, agentes de la Policía Nacional localizaron y detuvieron al presunto autor de los hechos denunciados. Se trata de un hombre, de 47 años de edad y vecino de Soria, al que se le imputan un delito de agresión sexual y otro de malos tratos en el ámbito familiar- violencia de género. Tras la realización de las pertinentes diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición judicial.

La segunda actuación policial se realizó unas horas antes cuando otro varón, de 24 años de edad y también vecino de Soria, fue detenido y conducido a dependencias policiales, por tener en interesada una orden de búsqueda para ingreso en prisión, dictada por un juzgado de Soria, para cumplir una pena impuesta por delitos relacionados con la violencia de género. Tras su paso por comisaría fue conducido al Centro Penitenciario de Soria donde quedó ingresado.

Con estas intervenciones la Comisaría Provincial de Soria continua su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género y la protección de los menores.