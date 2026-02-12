Santiago Aparicio volverá a ser el presidente de FOES con la única candidatura presentada

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El actual presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, Santiago Aparicio, renovará en el cargo al encabezar la única candidatura presentada en el nuevo proceso electoral fijado para el 27 de febrero. El plazo finalizó a las 14.00 horas de este 12 de febrero y la suya es la única lista que concurre, según indicaron fuentes empresariales.

Aparicio, que hasta ayer mismo 11 de febrero no confirmaba ni desmentía su participación en la candidatura, finalmente sí opta a la reelección de un nuevo mandato, tras 22 años al frente de la federación empresarial soriana.

Aparicio también renovó su cargo como presidente de CEOE Castilla y León, Cecale, el pasado mes de septiembre, y es uno de los aspectos importantes en este sentido, que la misma persona que se encuentra al frente de los empresarios de Castilla y León lo esté también en Soria.

La candidatura que encabeza Santiago Aparicio, en la que llevan ya tiempo trabajando, la componen once nombres, el suyo y otros 10 vocales del Comité Ejecutivo, según sector o actividad.

El propio Aparicio confirmó a este medio que al igual que ha hecho en las anteriores ocasiones «la candidatura cuenta con gente nueva, con ganas de empujar e ideas nuevas y, por otro, con gente con experiencia» que ya lleva tiempo trabajando en la Federación.

Este viernes 13 de febrero se reunirá la dirección general de FOES con las asociaciones que no forman parte de la candidatura para elegir a sorteo la mesa electoral. Ésta se reunirá asimismo el lunes para dar fe de que la candidatura es correcta, de modo que el 27 de este mes se proclamará en la asamblea electoral al presidente, es decir, a Santiago Aparicio que arrancará un nuevo mandato.