Suspendidos por lluvia los cabezudos del Carnaval de Soria

La comparsa de gigantes y cabezudos ha suspendido su salida. El desfile dentro del programa del Carnaval de Soria no ha podido resistir la lluvia y la organización ha decidido que no saliera. En principio, se mantiene la convocatoria de las 14.00 horas, el concierto del grupo Monipolio en la plaza de Herradores.

Para el resto de la programación de hoy habrá que estar atentos a la previsión meteorológica, que es desfavorable, con lluvias durante toda la tarde. De esta manera quedan comprometidos el teatro de calle de las 19.30 y la charanga de las 20.30 horas, así como la chirigota de las 21.00.