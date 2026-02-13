El PP de Soria critica los desembalses de la CHD y dice que si hubieran sido progresivos las consecuencias serían menores

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El PP critica los desembalses de la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, que califica de "malas decisiones" al señalar que "si se hubiera desembalsado agua progresivamente durante la la semana anterior, hoy las consecuencias serían menores". "Desde el Ayuntamiento de Garray estamos enfadados porque la Confederación jamás ha soltado y ha desembalsado tantos metros cúbicos como lo que está haciendo este año", indicó la alcaldesa garreña, María José Jiménez, acompañada por el parlamentario Tomás Cabezón y el vicepresidente de la Diputación, José Antonio De Miguel.

Reclamaron que Confederación "diga la verdad de lo que ha desembalsando" y que "otra vez que sepan que va a haber precipitaciones durante una semana entera y que hay tanta nieve arriba, que empiecen a desembalsar cuanto antes y más progresivamente para que no nos vuelva a suceder esto".

Jiménez destacó que todas las empresas ubicadas en el Parque Empresarial del Medio Ambiente, PEMA, están trabajando con normalidad y que solo una empresa ubicada en Garray -Soria Natural- lleva cuatro días sin poder entrar a trabajar y parece que a nadie le importa, porque no está en el PEMA, a pesar de tener más de 200 empleados y que va a afrontar importantes pérdidas.

La alcaldesa habló de manipulación en las imágenes en las redes sociales sobre el agua en el PEMA, pero no está inundado y se trabaja con normalidad, recalcó.

Por su parte, Cabezón, que mostró el apoyo a municipios y vecinos afectados, señaló que van a recoger todas sus reivindicaciones para plantearlas en preguntas al Gobierno, tanto en el Congreso como en el Senado. Exigió en nombre del PP de Soria, soluciones y responsabilidades y recordó que, el 5 de febrero, la CHD, con el embalse al 83%, aseguró que descartaba hacer desembalses extraordinarios, "cuando ya estaba el suelo saturado y había altas capas de nieve en las montañas". Por eso, señalaron desde el PP, "no entendemos cómo la Confederación ha cambiado de opinión de forma tan rápida y lo que denota es una falta de previsión absoluta por parte de la Confederación y de su presidenta, las soriana María Jesús La Fuente Molinero".

El diputado nacional ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para que el Gobierno y la CHD respondan por escrito sobre las inundaciones en Salduero, los desembalses y el plan de inversiones en la provincia para la prevención, mantenimiento y obras de protección, las entradas y salidas, de los umbrales y criterios técnicos aplicados, así como de las comunicaciones realizadas a los ayuntamientos.

El diputado avanzó que van a ampliar esa batería con más preguntas, porque Soria necesita respuestas completas, con documentos y un calendario de actuaciones.

Cabezón recordó asimismo al alcalde de Soria y candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, que no diga mentiras sobre el PEMA, cuando la crecida ha afectado a zonas de la capital, como el Soto Playa, donde hay una instalación con una licencia municipal otorgada por él y que se encuentra también anegada.

Sobre las inundaciones en Salduero, manifestó el PP que hace tres años que se reunió la presidenta de la CHD con el alcalde pinariego y llegaron al acuerdo de que la Confederación haría un proyecto. Las peticiones del Ayuntamiento a la CHD sobre situación en la que se encontraba el proyecto no han tenido respuesta, dice los populares.