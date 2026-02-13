El PP acusa a Carlos Martínez de usar "las instituciones como su cortijo" tras la reprimenda de la Junta Electoral

Intervención del secretario general y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en el Comité Autonómico.Leticia Pérez

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El varapalo de la Junta Electoral al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, levanta reacciones. El PP, formación que denunció un uso partidista de una institución pública como el Ayuntamiento de Soria, ha reaccionado sin tibieza al acuerdo que conmina al actual regidor municipal a no utilizar un espacio 'neutro' con fines partidistas. Le acusa de utilizar a "las instituciones como su cortijo".

A través de un comunicado, el Grupo Municipal Popular asevera que ve "inaceptable" el comportamiento del actual alcalde de Soria, Carlos Martínez, "por haber utilizado recursos e instalaciones institucionales del Ayuntamiento con fines claramente electorales y de promoción personal".

"La propia Junta Electoral ha tenido que intervenir, obligando a la retirada de un vídeo, de todas las redes sociales, en el que se empleaban dependencias y símbolos del Ayuntamiento con fines de campaña", sentencia. "El Grupo Popular lleva tiempo denunciando este tipo de comportamientos por parte de los representantes socialistas, desviando siempre la atención hacia la Junta de Castilla y León, intentando esconder sus graves problemas de gestión municipal".

El PP se muestra "totalmente en contra de estas actuaciones" y rechaza que se utilice el Ayuntamiento de Soria como un “cortijo” en manos de PSOE.

"Consideramos que las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos, no convertirse en herramientas de promoción personal ni en escenarios de propaganda", prosigue el comunicado. "En política no todo vale, y lo que está demostrando Carlos Martínez es, por desgracia, qué tipo de forma de hacer política representa: la del insulto constante, el agravio como herramienta habitual, muy pocas propuestas reales y prácticamente cero soluciones para los problemas de los ciudadanos. Su estrategia parece centrarse en crispar el ambiente y enfangar todo lo que toca".