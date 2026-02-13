La CHD destaca que la gestión del embalse Cuerda del Pozo prioriza mantener siempre un volumen de seguridad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, señala que los desembalses realizados y las acciones acometidas en estos últimos días en el embalse de la Cuerda del Pozo muestran cómo la gestión del mismo busca amortiguar la crecida, utilizando el resguardo de seguridad para almacenar el exceso de agua y minimizar los riesgos río abajo, mientras se mantiene un seguimiento constante del comportamiento del río.

Destaca que, en situaciones de avenida en las que es necesario realizar desembalses superiores al nivel rojo, se constituye en la CHD el Comité Permanente, que actúa como órgano de coordinación y toma de decisiones. Este comité se encarga de evaluar de forma continua la evolución del episodio, analizar la información hidrológica y meteorológica disponible y definir las actuaciones más adecuadas en cada momento, garantizando una gestión segura del embalse y minimizando los riesgos aguas abajo.

Recalca que, aunque la presa es completamente segura y puede desembalsar caudales superiores a 1.000 m³/s sin riesgo estructural, el embalse no debería llegar al 100 % de su capacidad durante un episodio de avenidas. Alcanzar ese nivel haría que se perdiera prácticamente su capacidad de laminación, es decir, su margen para retener y amortiguar crecidas.

En ese caso, cualquier nueva entrada de agua elevada, como por ejemplo 280 m³/s, se transmitiría río abajo, aumentando drásticamente el riesgo de inundaciones. Por ello, la gestión del embalse prioriza mantener siempre un volumen de seguridad que permita almacenar el exceso de agua y reducir el impacto en las zonas situadas aguas abajo.

La CHD explicó en un comunicado las principales actuaciones durante este episodio, comenzando por el 4 de febrero, cuando al alcanzar la cota del resguardo de seguridad, se ajustó el desembalse a 4 m³/s, iniciando la gestión de la avenida para amortiguar la crecida. Durante la tarde, ante nuevas aportaciones de agua, el caudal se elevó a 12 m³/s. Ya el 5, las entradas de agua se mantuvieron muy altas, por lo que el desembalse subió a 23 m³/s. En este momento el volumen ya se había situado en los 200 hm³.

El 6, la continuidad de lluvias y aportaciones obligó a aumentar el caudal hasta 30 m³/s, y el 7 de febrero, ante la persistencia del episodio, se incrementó el desembalse a 45 m³/s, superando el nivel de aviso amarillo (35 m³/s). En este momento el volumen del embalse ya se había situado en los 220 hm³. El día 10, tras un periodo de calma, regresan aportaciones muy elevadas que dan lugar a un incremento rápido del volumen almacenado que alcanza los 230hm³. En esa situación el caudal se elevó a 65 m³/s, superando el aviso naranja (55 m³/s) y acercándose al nivel rojo (75 m³/s). Ese mismo día, las aportaciones puntuales alcanzaron cerca de 280 m³/s. Como las crecidas río abajo habían remitido, el desembalse se aumentó a 100 m³/s a las 14.30 horas y posteriormente a 120 m³/s a las 20.30 horas, manteniendo vigilancia continua del río.

El 11, ante la persistencia de las lluvias y la reducción del resguardo, se decidió incrementar el caudal hasta 135 m³/s. Este caudal ya de por sí es una medida muy extraordinaria pues siempre se trata de no sobrepasar los niveles rojos de desembalse. El día 12 se mantuvo el caudal desembalsado de 135 m³/s alcanzando el volumen un máximo de 234 hm³.

Recuerda la CHD que la AEMET sigue pronosticando lluvias para las próximas horas, y estas, sumadas a la fusión de nieve en un contexto de suelos extremadamente saturados, podrían dar lugar a nuevos episodios de avenidas. La intensidad de estos episodios y la necesidad de tratar de no incrementar el desembalse aguas abajo, serán determinantes en las decisiones de gestión que se tomen en las próximas horas.

Finalmente, reseña que este tipo de episodios pone de relieve la importancia de evitar la construcción de edificaciones y desarrollos urbanísticos en las inmediaciones de los cauces. Aunque los embalses situados aguas arriba ofrecen habitualmente una excelente protección al regular y limitar los caudales, esta protección no elimina por completo el riesgo.

En situaciones excepcionales de avenidas, es necesario desembalsar para garantizar una gestión segura del sistema, y en esos momentos los caudales pueden aumentar aguas abajo, afectando a construcciones y zonas urbanizadas próximas al río. Por ello, matiza, una adecuada planificación territorial y el respeto a las zonas inundables resultan fundamentales para reducir daños y riesgos futuros.