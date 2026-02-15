La Aemet prevé un lunes de lluvia en Soria antes de la tregua pero la subida de temperatura preocupa por el deshielo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria mira al cielo ante el episodio de inundaciones, crecidas y riadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presenta una previsión del tiempo para esta semana con elementos para esperar una mejoría de la situación... pero detalles que invitan a no bajar la guardia en absoluto. Este lunes toca lluvia antes de que cesen las precipitaciones fuertes, dando un respiro a la provincia de Soria. Sin embargo hay nieve en las cumbres y se prevé subida de temperaturas, lo cual puede hacer que el deshielo deje nuevas avenidas.

Este lunes se combinan dos factores que pueden influir en los caudales. Por un lado se prevé lluvia mañana y tarde, especialmente copiosa a partir del mediodía. Por otro, las temperaturas tanto mínimas como máximas ganan tres o cuatro grados. De esta forma la cota de nieve se va ya a 2.300 metros y parte de la nevada del viernes y el sábado por la mañana en altitudes elevadas puede acabar derretida en los ríos, arroyos y laderas. Otro día para estar alerta.

El martes la cosa cambia. Aunque a primera hora aún pueden caer precipitaciones según apunta la Aemet, la tarde será seca y la cota baja a 1.800 metros, 'dejando tranquila' a la nieve a mayor altitud. No obstante pueden seguir bajando caudales generados en la jornada previa con aportación fuerte por ejemplo al pantano de la Cuerda del Pozo.

El miércoles debería dar algo de estabilidad. Cota de nieve a 1.600 metros y, en un principio, la probabilidad de precipitaciones se concentra en las horas de tarde y no se espera que sean copiosas. Dará paso a un jueves con algo de nieve desde los 1.100 metros, claros y máximas más suaves que no deberían dar muchos problemas.

Un viernes seco y con algún rayo de sol, sin mucho calor, debería ayudar. Sobre todo porque para el sábado 22 de febrero, aunque las previsiones a medio plazo son menos precisas, se espera una subida muy fuerte de las temperaturas máximas. Los 16 grados de máxima previstos por ejemplo en Vinuesa, en la cabecera del embalse, pueden poner de nuevo en jaque a la provincia por los deshielos.