Soria pierde tres empresas que facturan más de 50 millones pero gana cinco con ventas de más de un millón

Soria cuenta con 147 empresas de las 5.000 mayores de Castilla y León, cinco más que el año anterior, cuando sumaba 142, pero ha perdido tres de las que facturan más de 50 millones de euros, de modo que apenas concentra el 3,6% de las 5.000 las grandes firmas de la Comunidad, según reflejan los datos publicados por ‘Castilla y León Económica’. Sigue por tanto a la cola en lo que respecta al tejido empresarial y a su facturación. Valladolid y Burgos copan casi la mitad de las 5.000 mayores empresas castellanas y leonesas, con 1.186 y 984 firmas, respectivamente. En tercer lugar, Salamanca, con 765 empresas, seguida de León (664), Segovia (438) y Zamora (286). En último lugar pero por delante de Soria, Palencia con 285 firmas y Ávila con 243.

Copiso Soria se consolida en primer lugar del ranking provincial, con una facturación de 303 millones de euros, tres más que el año anterior, seguida de Ficosa Automotive, con 135,21 millones de euros, que sigue repuntando en su facturación, dado que el año pasado fueron 121,79 millones. Adelanta así a Icpor Soria, firma especializada en integración porcina de cerdo blanco e ibérico y participada a partes iguales por Copiso e Incarlopsa, que registra 122,74 millones, y ‘pierde’ casi un millón de euros frente a la cifra anterior.

Grupo DPM, empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera nacional e internacional, sigue en cuarto lugar, con 106,67 millones, y aunque ha mermado en casi diez millones de euros su facturación sigue duplicando sus cuentas con respecto a 2016, cuando registró 58,4 millones de euros.

Hasta el quinto lugar escala Señalizaciones Villar, con 53,50 millones de euros, que el año pasado aterrizó al décimo puesto, y sube tres millones su facturación. Le sigue Mubea Iberia, con 53,07 millones, que en 2025 se encontraba en octavo puesto con 52,79 millones.

Entra en el ‘top ten’ Rebi, Recursos de la Biomasa, empresa dedicada a la distribución de energía renovable, con 52,73 millones de euros, por delante de Cartonajes Izquierdo, firma soriana dedicada a la industria de cartón ondulado con 49,90 millones de facturación.

La farmacéutica Cyndea Pharma se posiciona en noveno lugar, con 49,97 millones de euros, y Embutidos La Hoguera, en décimo puesto, con 45,83 millones de euros.

Cabe señalar que en el listado de sociedades mercantiles y cooperativas ordenado por volumen de ventas sólo aparecen los negocios cuya sede social está ubicada en la Comunidad y las compañías cuyas principales fábricas están asentadas en Castilla y León.

El tejido empresarial de Castilla y León se caracteriza por tener una amplia base de pymes y una muy escasa presencia de compañías de gran tamaño, según se desprende de la lectura de los datos del presente ranking. Así, sólo el 3,88% de las 5.000 sociedades mercantiles del listado son grandes empresas, es decir, poseen una facturación superior a los 50 millones de euros; el 67,72% son pymes, con unas ventas entre dos y 50 millones de euros; y el 28,4% son micropymes, con una cifra de entre dos y 50 millones de euros; y el 28,4% son micropymes, con una cifra de negocio inferior a los dos millones de euros. En cuanto a la plantilla, sólo el 2,52% cuenta con más de 250 trabajadores, el 63,72% posee entre diez y 250 empleados y el 33,76% dispone de menos de diez operarios.