No es una falla, es Soria: el muñeco que pasea por el pueblo antes de arder en Carnaval en este pequeño pueblo de Soria

El Perico Paja, ataviado con ropa tradicional y rostro dibujado a mano, recorre Fuentetoba antes de arder en la hoguera que marca el clímax del Carnaval soriano.MARIO TEJEDOR

Fuentetoba, pedanía soriana de unos quinientos habitantes, se prepara estos días para uno de esos rituales que, vistos desde fuera, parecen pintorescos; vividos desde dentro, son pura identidad. Allí lo llaman Perico Paja o Pericopaja, un muñeco elaborado con paja que se pasea por las calles antes de acabar reducido a cenizas en una hoguera que congrega a vecinos y curiosos.

Fuentetoba y el ritual del Perico Paja: fuego, comunidad y memoria

En Fuentetoba, localidad del municipio de Golmayo, el Perico Paja es la excusa perfecta para que el pueblo salga a la calle, para que los niños pregunten y los mayores expliquen y para que la memoria oral siga haciendo su trabajo. Se construye con materiales humildes (paja, ropa vieja, imaginación) y se le da forma humana. Después, se pasea por el pueblo como si fuera un vecino más, expuesto a miradas cómplices y a bromas compartidas.

El momento culminante llega con la quema. El fuego, que en la tradición popular española ha sido siempre purificador, actúa aquí como cierre simbólico de un ciclo. Como sucede en tantas celebraciones invernales de la España interior, el muñeco concentra todo lo que se quiere dejar atrás: lo viejo, lo caduco, lo que pesa. Y al arder, libera.

Fuentetoba celebró el carnaval recuperando a su Perico Paja.HDS

La escena, vista con distancia urbana, podría recordar a las Fallas, pero sería un error reducirla a un paralelismo fácil. En Fuentetoba no hay monumentalidad ni competición estética. Hay algo más primario y, quizá por eso, más auténtico: la voluntad de reunirse en torno a una lumbre común.

Tradición y disfraces en el Carnaval de FuentetobaMARIO TEJEDOR

Pericopaja funciona como recordatorio de que la cultura popular no necesita grandes presupuestos para sobrevivir. Necesita implicación. Y eso, en un pueblo pequeño, sigue siendo posible.