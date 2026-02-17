No es una falla, es Soria: el muñeco que pasea por el pueblo antes de arder en Carnaval en este pequeño pueblo de Soria
Fuentetoba convierte al Perico Paja en el símbolo más auténtico del Carnaval soriano, un ritual de fuego que mezcla sátira, identidad y memoria colectiva
Fuentetoba, pedanía soriana de unos quinientos habitantes, se prepara estos días para uno de esos rituales que, vistos desde fuera, parecen pintorescos; vividos desde dentro, son pura identidad. Allí lo llaman Perico Paja o Pericopaja, un muñeco elaborado con paja que se pasea por las calles antes de acabar reducido a cenizas en una hoguera que congrega a vecinos y curiosos.
Fuentetoba y el ritual del Perico Paja: fuego, comunidad y memoria
En Fuentetoba, localidad del municipio de Golmayo, el Perico Paja es la excusa perfecta para que el pueblo salga a la calle, para que los niños pregunten y los mayores expliquen y para que la memoria oral siga haciendo su trabajo. Se construye con materiales humildes (paja, ropa vieja, imaginación) y se le da forma humana. Después, se pasea por el pueblo como si fuera un vecino más, expuesto a miradas cómplices y a bromas compartidas.
El momento culminante llega con la quema. El fuego, que en la tradición popular española ha sido siempre purificador, actúa aquí como cierre simbólico de un ciclo. Como sucede en tantas celebraciones invernales de la España interior, el muñeco concentra todo lo que se quiere dejar atrás: lo viejo, lo caduco, lo que pesa. Y al arder, libera.
Provincia
El pequeño pueblo de Soria cuyo Carnaval recupera figuras de su folclore ancestral (fotos)
Mario Tejedor
La escena, vista con distancia urbana, podría recordar a las Fallas, pero sería un error reducirla a un paralelismo fácil. En Fuentetoba no hay monumentalidad ni competición estética. Hay algo más primario y, quizá por eso, más auténtico: la voluntad de reunirse en torno a una lumbre común.
Pericopaja funciona como recordatorio de que la cultura popular no necesita grandes presupuestos para sobrevivir. Necesita implicación. Y eso, en un pueblo pequeño, sigue siendo posible.