El Perico Paja de Fuentetoba no se celebra este año
La localidad recuperó hace años uno de los símbolos más auténticos del Carnaval soriano pero en 2026 no se ha organizado al disolverse la asociación
Fuentetoba, pedanía soriana de unos quinientos habitantes, se queda este año sin su querido Perico Paja o Pericopaja, un muñeco elaborado con paja que se pasea por las calles antes de acabar reducido a cenizas en una hoguera que congrega a vecinos y curiosos. La disolución de la asociación vecinal que lo organizaba ha puesto punto, quizás seguido, a esta tradición que ya había sido recuperada con anterioridad.
Fuentetoba y el ritual del Perico Paja: fuego, comunidad y memoria
En Fuentetoba, localidad del municipio de Golmayo, el Perico Paja se construía con materiales humildes (paja, ropa vieja, imaginación) y se le daba forma humana. Después, se paseaba por el pueblo como si fuera un vecino más, expuesto a miradas cómplices y a bromas compartidas.
El momento culminante llegaba con la quema. El fuego, que en la tradición popular española ha sido siempre purificador, actuaba aquí como cierre simbólico de un ciclo. Como sucede en tantas celebraciones invernales de la España interior, el muñeco concentra todo lo que se quiere dejar atrás: lo viejo, lo caduco, lo que pesa. Y al arder, libera.
La escena, vista con distancia urbana, podría recordar a las Fallas, pero sería un error reducirla a un paralelismo fácil. En Fuentetoba no hay monumentalidad ni competición estética. Hay algo más primario y, quizá por eso, más auténtico: la voluntad de reunirse en torno a una lumbre común.
Pericopaja funciona como recordatorio de que la cultura popular no necesita grandes presupuestos para sobrevivir. Necesita implicación. Y eso, en un pueblo pequeño, sigue siendo posible.