La Policía Nacional detiene en Soria a un hombre por robar en un bar: el reguero de monedas delató su escondrijo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Soria detuvo a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en el interior de un bar de la capital. Lo sorprendió in fraganti a pesar de que se había escondido. Además del 'olfato policial' el ahora detenido había dejado un reguero de monedas hasta el lugar que utilizó como escondrijo.

Así lo relata la propia Policía Nacional de la Comisaría de Soria a través de una publicación de la Subdelegación del Gobierno. El pasado lunes 16 de febrero a las 1.00 horas recibió una llamada al 091 por parte de la empresa que gestiona la seguridad del bar en el que se cometió el delito.

Agentes de la Policía acudieron con rapidez al lugar de los hechos y pudieron localizar al presunto autor en las inmediaciones, escondido, con la caja registradora abierta y con el dinero de la recaudación. Los agentes comprobaron que se había forzado la puerta del local y encontraron además un rastro de monedas entre el bar y el lugar donde se había ocultado.

Tras realizar las oportunas diligencias, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria en funciones de guardia.