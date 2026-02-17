Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: Un desfile hermoso para el entierro de la sardina, que pone fin al Carnaval de Soria

El entierro de la sardina despide un Carnaval que, pese a las amenazas de lluvia, ha respetado los momentos claves y los disfraces han podido lucirse por las calles de Soria

Un final muy bonito para el Carnaval de Soria

Un final muy bonito para el Carnaval de SoriaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

El desfile del entierro está lleno de lágrimas, y es normal, porque el Carnaval llega a su fin y han sido unos momentos cargados de diversión y festejos. 

Es hora de guardar los disfraces, no sin antes disfrutar de un espectacular teatro con las Meninas como protagonistas, títeres gigantes de Yera Teatro que han acompañado a la sardina a arder en la Plaza Mayor. 

