Las cuentas de Soria regresan al candelero con el rechazo de las alegaciones sindicales

La rutina del presupuesto, con una aprobación definitiva automática transcurrido el plazo de alegaciones normalmente sin alegaciones, se ha visto trastocada este año. Transcurrido el plazo de alegaciones se presentaron alegaciones, pero estas acabaron en el cajón equivocado hasta que alguien se dio cuenta del asunto y las mandó al buzón correcto. O sea, que de Gobernanza pasaron a Intervención para su estudio y consideración. Las cuentas volvieron así al candelero del pleno, órgano que aprueba el presupuesto y debe decidir sobre las reclamaciones, de los sindicatos en este caso. Unas formaciones sindicales en pie de guerra, que prácticamente no se hablan con el equipo de Gobierno y que, ya puestos, prefiere pronunciarse por la vía de hechos como las alegaciones que el pleno rechazó con el voto decisivo del PSOE. PP y Vox las apoyaban por diferentes motivos y con esta discusión acabó la parte discursiva de interés local de la asamblea. Unas bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras no se debatieron, pues venían por unanimidad de la Comisión informativa. Y la moción de Vox sobre la inmigración podía haberse perdonado por retórica electoral a las puertas de unas elecciones.

Con la desestimación de las alegaciones el presupuesto queda aprobado definitivamente. No haberlas votado podría haber determinado su anulabilidad, terrible palabra de imprecisas consecuencias, aunque, teniendo en cuenta los muchos años que llevan varias administraciones sin cuentas, no parece que el asunto, de darse, hubiera tenido mucha resonancia práctica. El propio Ayuntamiento de Soria ha funcionado durante años sin presupuesto actualizado y sobrevivido.

Fueron varias las consideraciones de los sindicatos, posiblemente con la falta de una plantilla de personal como objeción principal. La norma es clara y enrevesada al mismo tiempo: la plantilla no forma parte del presupuesto, pero tiene que aprobarse con el presupuesto. No es documentación necesaria del presupuesto pero tiene que acompañarlo. Su falta «hace más difícil valorar el presupuesto», pero no implica que el presupuesto no se haya ajustado a los trámites de la Ley, expuso el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz. Para el PP, por boca de Saturnino de Gregorio, se está ante un «presupuesto completamente cojo». Lo cierto es que el PP venía a dar por buena la argumentación técnica de la desestimación de esta y las demás reclamaciones, pero su planteamiento se basaba en «temas políticos». Y fueron estos los que determinaron su voto, por ejemplo, ante la consideración sindical de que las cuentas nada hablan de carrera profesional (vertical u horizontal). El interventor respondía que esto es una cuestión política y no económica. Para el PP es claro que es algo político, pero como las cuentas expresan los compromisos de un equipo de Gobierno, bien podría haberse puesto algo al respecto.

Otras alegaciones resultaban poco comprensibles al equipo de Gobierno, como la ausencia de una partida para una valoración de puestos de trabajo (que sí existe) o la reivindicación de sendas cantidades de 1.000 euros para los gastos de funcionamiento de la Junta de Personal y el Comité de Empresa (asunto que sí consta, con una ejecución que oscila, según años, de cero a 33,28 euros).

«El departamento de Personal no está funcionando bien en cuanto a múltiples situaciones», señaló De Gregorio, apuntando a la Relación de Puestos de Trabajo sin actualizar o al añejo convenio de 2015. Pero «no por temas técnicos», sino por «temas políticos», el PP daba su apoyo a las alegaciones. Para Vox, por la falta de plantilla el presupuesto «podría ser anulado todo o parcialmente» si se da un recurso contencioso.

A Muñoz le llamaba la atención el entusiasmo de Vox con las posturas sindicales, cuando su opinión y acciones hacia los sindicatos no son amistosas. Y sobre la carrera profesional, pilar de la postura del PP, sí «lleva cierto retraso», pero hay un «bloqueo de la parte social» en la negociación. Por alguna razón, tal vez para compensar el exceso técnico en el debate, sacó a relucir las listas de espera en sanidad y eso que parece una inundación en la exCiudad del Medio Ambiente, ahora PEMA.

Y es que ha llovido mucho y van los desembalses y aportes desbocados. Pero es de esperar que el agua no haya causado estragos en San Saturio, cuyos frescos han sido restaurados y sus filtraciones remediadas con unas obras a las que ayer el pleno otorgó una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones por razones de interés cultural e histórico artístico. Mismas razones, pero sólo un 5%, en el caso del Centro Nacional de Fotografía (Banco de España). Y mismo 5% por motivos sociales a las obras de renaturalización de los patios de varios centros educativos.

Unánimes en el impuesto, los grupos volvieron a dividirse por la moción de Vox en repulsa de la regularización extraordinaria de inmigrantes decretada por el Gobierno. Con la cuestión, en nada relacionada con lo local salvo por el hecho de que lo que atañe a España también toca a Soria (antes se solía atajar esta práctica de llevar cualquier cosa al pleno con esa excusa) Vox predicó su ‘vulgata’ de inseguridad, tensiones sociales, coste de los servicios y expulsión.

Más pasmo causó la enmienda del PP, en poco distinguible del texto de Vox, por más que su portavoz, Belén Izquierdo, calificara de «supremacista» la exposición de motivos del original. «Bienvenidos» a Vox, vino a decir su concejal, Fernando Castillo, quien se felicitó ante el hecho de que «todo, absolutamente todo» de la enmienda del PP estaba en el «espíritu» de su propio documento. Para Ana Romero, del PSOE, el resumen era que «hay una crisis brutal de humanidad».

Al final, el PSOE zanjó votando en contra, con la abstención del PP y el ‘sí’ solitario de Vox.