Los sindicatos del Ayuntamiento de Soria piden una mediación en sus alegaciones al presupuesto

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

En el día después de que el pleno desestimara las alegaciones al presupuesto, los sindicatos ofrecieron una rueda de prensa para precisar su postura y comentar algunas de las cuestiones relativas al área de Personal. Una de las reclamaciones del Comité de Empresa pasa por la inclusión en las cuentas de la plantilla de personal. Si por ella se diera un recurso contencioso administrativo, el presupuesto quedaría «anulado total o parcialmente», señalaron los miembros del Comité. Si bien «se estudiará» por su parte la posibilidad de tal recurso, la parte sindical apuesta por una mediación o «arbitraje jurídico» que resolviera la situación. Ir al juzgado «no puede ser un sistema para resolver el problema», apuntaron los representantes.

Álvaro Borque (CC OO), Fernando Santiago (CC OO), Óscar Hernández (USO), Francisco Javier Guerrero (CSIF) y Fernando Pérez (Grupo Sindical Independiente) explicaron en cuanto a la situación general que se está «padeciendo el mismo trato» por parte del equipo de Gobierno de «negación a cualquier reclamación» de la parte sindical y de «intromisión» de empresas privadas en las instalaciones municipales.

Sobre las alegaciones al presupuesto insistieron en la cuestión de la plantilla, cuya inclusión es un «mandato legal», como «soporte jurídico del gasto». Su ausencia provoca la «imposibilidad de oferta de empleo público» e «inseguridad» en las nóminas.

No obstante, más allá de un recurso contencioso administrativo, que podría causar la nulidad de las cuentas, los sindicatos piden una mediación. Entre otras cosas, por el hecho de que no tienen ni la «infraestructura ni el ‘arrope’» que pueda tener una institución. Por ello consideran un arbitraje «sin coste para las partes». Una fórmula que «es lo más normal entre personas que quieren llegar a un entendimiento». En la práctica, el acudir al juzgado se ha convertido «por desgracia» en una práctica relativamente frecuente en la defensa de los derechos de los trabajadores. Por otra parte, sin la plantilla de personal, el capítulo correspondiente del presupuesto es «estimativo, no se sabe lo que se va a gastar».

En espera del escrito de contestación a las alegaciones, el Comité de Empresa subrayó la necesidad de que se aplique el fondo sociosanitario, pendiente desde hace años. Como en el pleno saliera que existe partida para el fondo, pero desde Personal se explica que no la hay, reclamaron aclaraciones sobre quién tiene razón, si hay dinero o no.

Otro tema pendiente por parte de la representación sindical es la negociación en las instalaciones deportivas. Aquí se encuentra su deseo de que las reuniones sean grabadas, pero «nada más entrar» a la negociación «se nos niega expresamente ese derecho». No se trata de «una concesión, es un derecho», recalcaron los sindicatos, que hablaron de «restricción de derechos básicos de representación».

En su repaso de cuestiones pendientes no pasaron por alto la comisión de grado, un paso para «favorecer la promoción» del personal. «Llevamos cinco años en que ni una cosa ni otra», expusieron en relación a la comisión y la carrera profesional. Esta última está pactada con PP y Vox y formó parte de las alegaciones a las cuentas rechazadas por el PSOE.

Para los sindicatos, desde el equipo de Gobierno se maneja el área de Personal «como un cortijo», de modo «caciquil y autoritario». Desde hace tiempo «no respetan los procedimientos de las reuniones» y «no ha habido giro en cuanto a su actitud y posibilidad de que haya una negociación». Existe, una «gestión totalmente absolutista», con «calendarios laborales que no se han negociado», en los que hay que «aceptar lo que ellos quieren imponer».