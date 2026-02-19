La alerta en Soria por las inundaciones se reduce a situación 1 de emergencia del Plan Inuncyl

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La alerta ante inundaciones en Soria baja de intensidad, aunque se mantiene. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria ha acordado a primera hora de la tarde de este jueves rebajar a situación 1 de emergencia el Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Soria.

La medida se ha adoptado tras analizar los datos actuales de ocupación y desembalse de Cuerda del Pozo, las estaciones de aforo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), su evolución, así como la previsión meteorológica para los próximos días. En este sentido, el Cecopi -reunido por videoconferencia- ha constatando la evolución favorable de los caudales y la mejoría generalizada de la situación, según ha señalado la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, en su condición de directora del Inuncyl. De Gregorio ha insistido, no obstante, en la importancia de mantener las medidas de precaución.

Algunos de los asistentes a la reunión del Cecopi, esta tarde por videoconferencia.HDS

El director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Carlos Galicia, ha indicado que el valor de desembalse actual se ha reducido a 85 metros cúbicos por segundo y que las previsiones son seguir desembalsando a este ritmo en la medida de lo posible, con el objetivo de intentar recuperar el resguardo. Galicita ha anunciado que este viernes 20 van a volver a evaluar la situación en la CHD y que, si todo va bien, no va a subir el nivel de desembalse.

Respecto al último parte de avenidas publicado por el sistema automático de información de la Confederación Hidrográfica del Duero, la estación de aforos salida del embalse de la Cuerda se encuentra en nivel rojo (estable); la de Garray-Soria en nivel amarillo (estable); la estación de Gormaz en nivel naranja (bajando); y la de Navapalos en nivel naranja (bajando). Asimismo, la de Vinuesa, en este caso correspondiente al río Revinuesa, en nivel amarillo (estable).

En cuanto al estado de las carreteras afectadas por las inundaciones, destacar que únicamente se encuentra cortada al tráfico la SO-P-4009, de Langa de Duero-Soto de San Esteban (del punto kilométrico 16,45 al 5,7), de la red provincial de carreteras de la Diputación Provincial.

A la reunión del Cecopy se ha convocado desde la Dirección del Inuncyl a la Subdelegación del Gobierno; la Diputación Provincial de Soria; la Confederación Hidrográfica del Duero y a los ayuntamientos de Soria, Almazán, El Cubo de la Solana, Garray, El Burgo de Osma, El Royo, Vinuesa, San Esteban de Gormaz, Los Rábanos, Salduero, Ucero y Langa de Duero; y el Centro Coordinador de Emergencias, además de técnicos y representantes de los servicios territoriales de la Junta.

El Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) se constituyó con la declaración -el pasado día 10- de situación 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Soria. Desde entonces, tal y como ha manifestado y agradecido la delegada territorial, están colaborando todas las administraciones y agentes implicados en la emergencia, según la Delegación.