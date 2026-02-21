Vandalismo en Soria: 13 farolas rotas y dos bancos destrozados en las márgenes del Duero

Una de las farolas rotas en las márgenes del Duero en Soria.HDS

Hace unos meses fueron pintadas, enormes grafitis que afearon el paseo por las cercanías del Duero a su paso por la capital. En esta ocasión ha sido el alumbrado público. Los vándalos se han cebado con las farolas de uno de los paseos de las márgenes del río, cerca del aparcamiento donde suelen estacionarse caravanas, en la cuesta posterior al estacionamiento, donde han aparecido rotas un total de 13.

El destrozo llama la atención de los ciudadanos que suelen pasear por las márgenes, viendo las numerosas farolas que hay rotas. Los vándalos se cebaron también con el mobiliario urbano, con dos bancos destrozados. El suceso tuvo lugar hace dos semanas, según fuentes del Ayuntamiento. El suceso ha sido denunciado ante la Policía Nacional.

Contenedor quemado en Rota de Calatañazor, con un bombero revisando el conjunto de la isla.PÉREZ SOLER

Mientras, esta semana ha ardido un contenedor en Rota de Calatañazor, en la zona más cercana a la plaza de toros. El contenedor era el de envases y quedó inservible. El fuego, del que se desconoce el origen, fue apagado por los bomberos.