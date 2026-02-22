Nueva ofensiva del Gobierno para suprimir el ‘de Yagüe’ de San Leonardo en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Nueva batalla contra el ‘apellido’ de Yagüe que luce la localidad pinariega de San Leonardo desde mediados del siglo XX n honor al general franquista Juan Yagüe, natural de la población. El Gobierno central ha incluido el topónimo en el recientemente creado catálogo se símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática abriendo la puerta a su posible retirada. El primer paso ya está dado con la citada inclusión y con la apertura de un plazo para que el municipio, si así lo considera, presente las alegaciones que considere necesarias. El alcalde, Jesús Elvira, confirmó la recepción del escrito del Gobierno, pero declinó hacer más declaraciones al respecto.

El nuevo proceso arranca con la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2025 de 19 de noviembre que establece el procedimiento a seguir para la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. De la misma forma se crea una comisión técnica ya prevista en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. A través de Transparencia, el propio ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, explica que el pasado 1 de diciembre «se notificó al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe la incoación del expediente relativo al análisis del topónimo, a efectos de su posible inclusión en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática».

El siguiente paso, y «una vez examinado el expediente» la comisión técnica concluyó que «dicha denominación resulta contraria a la memoria democrática, acordando su inclusión en el citado catálogo». El ministerio explica que «en consecuencia, con fecha 23 de enero se ha comunicado al Ayuntamiento la referida decisión, otorgándole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del RD 1040/2025»,

En principio, el plazo ya está superado, aunque desde el Ayuntamiento de San Leonardo, consideran que no es así y que aún hay tiempo. El alcalde, Jesús Elvira aseguró que «aún no lo hemos tratado» y que por tanto, no podía ofrecer una respuesta sobre si van a presentar alegaciones y el sentido de las mismas. No es la primera vez que Elvira afrontar un proceso similar como máximo responsables del Consistorio pinariego.

El futuro del ‘de Yagüe’ se decidirá por tanto en los próximos meses. El propio ministerio de Memoria Democrática explica que la inclusión inicial en el catálogo es solo un primer paso. Tras el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, en el que está el procedimiento en este instante, se formulará un informa definitivo por parte de la comisión técnica para la inclusión o no del topónimo en el catálogo.

El penúltimo paso es una resolución definitiva que emitirá la Dirección General que se conocerá en «un máximo de seis meses». Ese documento deberá determinar si el ‘apellido’ de San Leonardo debe eliminarse, o puede mantenerse «acompañado de un pronunciamiento expreso sobre la obligación de incorporar una mención orientada a su reinterpretación». Esa resolución se notificará al interesado y se dará traslado de las mismas a las administraciones competentes.

En el caso de que esa resolución inste a la retirada del ‘de Yagüe’ el Ayuntamiento tendría un último resquicio para tratar de mantener el nombre actual de la localidad. «Contra la resolución que ponga fin al procedimiento, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en la forma y plazos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre», explica el propio Ministerio. Sería la segunda vez que el futuro del ‘De Yagüe’ se dirimiese en un Juzgado y la otra, hace una década, acabó dando la razón al Ayuntamiento, que pudo mantener el nombre.