El pueblo de Soria con mayor renta de la provincia que da nombre a un río y a un peligroso viaducto

Se encuentra a un paso de la capital y la supera como la localidad con una renta media más alta, a tenor de los datos publicados por la Agencia Tributaria, con 32.262 euros. Se sitúa en el primer puesto del ranking provincial y en el puesto número 17 de Castilla y León. Pero, además, es el pueblo de Soria que en los últimos años ha experimentado un mayor crecimiento de su población en menores de 35 años superando los 3.000 habitantes empadronados.

Hablamos de Golmayo, una localidad que da nombre a un río, afluente del Duero que discurre a través de 12 kilómetros de la provincia y cuyo nacimiento tiene su origen en el acuífero de Pico Frentes, en el paraje de La Toba, a 1.200 metros de altitud. Pasa por los términos de Fuentetoba, Golmayo y Soria desembocando en el río Duero.

Precisamente descansando sobre este río se encuentra el viaducto de Soria en su trazado ferroviario Torralba-Soria. Construido en hormigón, el viaducto consta de cuatro amplios arcos sustentados por gruesos pilares que salvan el valle del río Golmayo.

Un viaducto que estos días esta de plena actualidad porque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif ha abierto el periodo de expropiaciones de cara a ejecutar su proyecto de adecuación.

Además de la necesidad de programar actividades específicas de conservación y mantenimiento en el viaducto que permitan garantizar su durabilidad también se incluirán pantallas de protección como una manera eficaz de prevenir los casos de suicidio, ya que se trata de un punto negro por su elevada altura sobre el cauce del río. De ahí su peligrosidad.

Por otra parte, Golmayo es uno de los pueblos de Soria que alberga un mayor número de pedanías ya que agrupa a las poblaciones de Camparañón, Carbonera de Frentes, La Cuenca, Las Fraguas, La Mallona, La Muela, Nafria La Llana, Nódalo, Villabuena y la entidad local menor de Fuentetoba.