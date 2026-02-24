El PP de Soria pide el cese del concejal de Personal, Eder García

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PP en el Ayuntamiento de Soria vuelve a pedir la dimisión, o el cese, del concejal Eder García. El grupo considera que "el sueldo que cobra el concejal de Personal, Eder García, así como su asesora, es totalmente prescindible y deben ser cesados inmediatamente por el alcalde, Carlos Martínez". Para el PP que el Ayuntamiento haya tenido que recurrir al Serla "evidencia el fracaso de la gestión política del área y la ruptura total de la confianza con la representación de los trabajadores".

Los populares insisten en que hay una situación de "bloqueo estructural" que se demuestra en las tres reuniones sin resultados. "A esta situación se suma el estancamiento prolongado de los principales asuntos que dependen del departamento de Personal y que llevan años sin resolverse", lamentan. Entre esos asuntos figuran la revisión del convenio o la nueva RPT.

El grupo municipal popular entiende que "se trata de una evidente incapacidad para liderar, planificar y resolver los asuntos estratégicos del área". "La incorporación de una asesora especializada no ha servido para desbloquear ninguno de los conflictos ni para mejorar el clima laboral, lo que agrava aún más la responsabilidad política", remarcan. "Soria no puede permitirse un departamento clave funcionando en permanente conflicto y sin avances reales. Es momento de asumir responsabilidades políticas", concluyen.