El histórico palacio en un pequeño pueblo de Soria que pertenece a la familia de Teresa de Urquijo

El Palacio de Hinojosa, edificado en 1581 y restaurado por el primer conde de la Puebla de Valverde, se levanta en el entorno rural de Hinojosa de la Sierra (Soria)MonteseguroFoto

En la provincia de Soria se encuentra Hinojosa de la Sierra, una pequeña localidad donde se alza un palacio renacentista del siglo XVI vinculado a la familia de Teresa de Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Se trata de una propiedad privada que, pese a su discreción, ha cobrado notoriedad pública en los últimos años por haber acogido celebraciones familiares de relevancia social.

Hinojosa de la Sierra y el palacio vinculado a Teresa de Urquijo

Hinojosa de la Sierra es una pedanía integrada en el municipio de El Royo, situada a unos veinte kilómetros de la capital soriana. Con una población reducida, el enclave forma parte de la denominada "España vaciada", pero conserva un notable patrimonio arquitectónico que incluye restos medievales y edificaciones civiles históricas.

Entre estas construcciones destaca el conocido como Palacio de los Hurtado de Mendoza, levantado en el siglo XVI. El edificio responde al modelo de arquitectura nobiliaria renacentista castellana, con fachada de sillería, escudo heráldico y un patio interior porticado que articula las dependencias principales.

Fue construido en 1581 y perteneció al linaje de los Hurtado de Mendoza. Posteriormente fue restaurado por el primer conde de la Puebla de Valverde, consolidando su carácter señorial y su presencia dentro del patrimonio nobiliario soriano.

Aunque no está abierto al público, está considerado uno de los ejemplos más representativos de arquitectura civil histórica en la zona.

La vinculación del inmueble con la familia de Teresa de Urquijo ha trascendido especialmente tras la celebración, en 2024, de la boda de su prima Verónica Urquijo en este palacete. El enlace reunió a familiares y a un destacado número de invitados del ámbito social y político, situando durante unos días a Hinojosa de la Sierra en el foco mediático nacional.

El valor patrimonial del palacio de Hinojosa de la Sierra

Más allá de su uso puntual como escenario de celebraciones familiares, el palacio representa una muestra significativa del patrimonio civil de la provincia de Soria. La arquitectura renacentista castellana se caracteriza por la sobriedad ornamental, el uso predominante de la piedra y la presencia de elementos heráldicos que identifican el linaje de sus promotores originales, en este caso la familia Hurtado de Mendoza.

La conservación del inmueble ha permitido mantener buena parte de sus rasgos estructurales originales.

El entorno natural también forma parte del atractivo del enclave. Hinojosa de la Sierra se sitúa en una zona de pinares y espacios abiertos, próxima al embalse de la Cuerda del Pozo, lo que refuerza su carácter de refugio tranquilo y discreto. Esta combinación de patrimonio histórico y aislamiento geográfico explica su idoneidad como escenario para encuentros familiares alejados de la exposición urbana.