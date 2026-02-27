Paradores de Turismo de España amplía el parking del Parador de Soria y libera un tramo de muralla que tapa la maleza

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Paradores de Turismo de España, sociedad estatal que engloba a todos los paradores del país, ha promovido un proyecto para el Parador de Soria, que comprende la reforma y ampliación del aparcamiento, así como la liberación de un tramo de muralla que en estos momentos está oculta por la maleza. Dicho proyecto cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, que ha autorizado las obras con algunas prescripciones.

La intervención consiste en "la reforma del aparcamiento de clientes del Parador de Turismo de Soria y puesta en valor del tramo de muralla, sito en la calle Fortún López, número 2 de Soria, promovidas por Paradores de Turismo de España, SME, S.A", tal y como viene recogido en la solicitud de obra. El proyecto describe los trabajos necesarios para reformar el aparcamiento descubierto del Parador de Soria destinado al uso de los clientes. "Dicha intervención, además, justifica la puesta en valor del tramo de muralla del entorno del aparcamiento", según la Comisión de Patrimonio, que estuvo presidida por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio.

La intervención comprende una superficie aproximada de 1.700 metros cuadrados destinada a estacionamiento exterior de vehículos ligeros, con una capacidad aproximada de treinta plazas, incluyendo las reservadas para personas con movilidad reducida.

El aparcamiento contempla estas obras:

Pavimentación para el nuevo vial de asfalto impreso.

Nuevo sistema de recogida de aguas pluviales, colocando un canal de recogida en el centro del vial, así como otros tres transversales al sentido de la marcha.

Colocación de adoquín hormigón coloreado y una separación lineal en granito y muretes bajos que protejan el área peatonal, con el fin de diferenciar la zona de circulación peatonal de la de vehículos rodados.

La intervención en la muralla es de momento una incógnita, puesto que la actuación dependerá de cómo esté la parte del lienzo que se descubra. En este sentido, y según fuentes de Patrimonio, "el informe indica que en la actualidad no se puede apreciar el estado de conservación que presenta, puesto que la vegetación trepadora, la de tipo arbustivo, y unos cipreses que se propone talar, ocultan la superficie de la misma en gran parte". Y ésta es la razón por la que "no se puede conocer a ciencia cierta en que zonas habrá que reconstruir el elemento, dónde será necesario rejuntar o que parte de la muralla simplemente necesitará limpieza".

Ahora bien, una vez retirada la vegetación el proyecto plantea la limpieza, el rejuntado de la fábrica, la necesidad de reconstrucción de determinadas partes con sillarejos de piedra natural arenisca (no envejecida), similares en aspecto y tamaño a los existentes, y la impermeabilización superior.

El aparcamiento que prevé reformar Paradores de Turismo de España coincide con el yacimiento ‘El Castillo’ el cual cuenta con Protección Preventiva grado 1. Aunque el proyecto indica que no está previsto realizar trabajos bajo cota cero, se trata de una zona susceptible de albergar restos arqueológicos, por lo que la Comisión ha considerado que es precisa la realización de un control arqueológico.

Así, Patrimonio prescribe que se deberá desprender cuidadosamente la vegetación para evitar daños en los muros, priorizando el desprendimiento gradual y utilizando herramientas que no causen daños innecesarios. Si se aplican herbicidas u otros productos para la eliminación de las raíces, se hará una prueba de forma previa para garantizar que no cause daño en los muros de piedra. La aplicación de herbicida y, en su caso, el cepillado posterior se realizará por personal especializado.

Una vez se proceda a la retirada de la vegetación, el tratamiento definitivo de esta zona debe ser objeto de un proyecto específico que deber ser aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en el que se definan planos acotados de la actuación con propuestas de consolidación y desmontajes en su caso, así como futuro mantenimiento. Se dejará un espacio sin pavimentar de unos 50 centímetros junto al trazado de la muralla, tal y como prescribe la Junta.

Para finalizar, Patrimonio especifica que la iluminación se realizará siguiendo los mismos criterios utilizados en los otros tramos de muralla. Los cipreses se cortarán a matarrasa y no se arrancarán las raíces, pues esto puede ser perjudicial para la muralla.