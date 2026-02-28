Estas son las fechas 'sorianas' que tienes que marcar en el calendario de 2026

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

¿Perdido todavía con las fiestas locales? Aquí te ofrecemos todas las fechas que hay que marcar en el calendario soriano en este 2026 que ya lleva casi un mes de rodaje. Desde los Carnavales hasta San Saturio para que puedas hacer planes, además de los derivados de los festivos nacionales o autonómicos para hacer puente.

La primera ‘fiesta’ en Soria fue el Jueves Lardero, que este año se celebró el 12 de febrero, con la quema de la sardina el 17 de febrero. Aunque fue festivo, fue día no lectivo, de modo que configuró el primer puente escolar en la provincia de 2026, que en la capital se extendió de jueves a domingo, pero en la provincia los días no lectivos son Lunes y Martes de Carnaval.

Siempre antes del Miércoles de Ceniza, el 18 de febrero, día en el que se inicia la Cuaresma, o los 40 días previos a Semana Santa, muy temprana este año, del 27 de marzo al 6 de abril. Y es que la Semana Santa se calcula a partir de la primera luna llena de primavera, de modo que el Domingo de Ramos tiene que ser posterior a esa fecha, que en esta ocasión será el 21 de marzo.

Y en abril Soria empieza a calentar motores para los Sanjuanes. El primer fin de semana del mes se celebra el sorteo de los jurados; será el sábado 4 de abril. Es el primer acto oficial de las fiestas que tiene lugar en el Palacio de la Audiencia, aunque lo cierto es que en la práctica el sorteo de los jurados suele realizarse en enero, cuando se conoce quiénes serán los alcaldes de barrio de cada cuadrilla.

La siguiente celebración sanjuanera será el último sábado de abril, el día 25, con el nombramiento de los jurados también en el Palacio de la Audiencia de la capital soriana. Coincide además con un nuevo puente escolar con motivo del 23 de abril, Día de Castilla y León, ya que el 24 viernes es no lectivo.

Y el primer domingo de mayo, día 3, los sorianos tienen una nueva cita sanjuanera con el Catapán. En los locales de cada una de las cuadrillas se celebra la asamblea general, en cuyo acto los jurados salientes hacen entrega a los entrantes del bastón, del libro y del cartel de cuadrilla además de la imagen del santo titular, y como indican las ordenanzas, se añade, en gesto de buena vecindad y armonía, un garrafón de vino.

Habrá que esperar al 30 de mayo, sábado, para el Desencajonamiento, la primera fiesta en Valonsadero a la que le sucederá una semana más tarde, el 6 de junio, el Lavalenguas. Y ocho días más tarde, el 14 de junio, La Compra.

Al ser 23 de junio martes las fiestas de San Juan deben comenzar al día siguiente, el 24, con El Pregón en una plaza Mayor abarrotada para dar el pistoletazo de salida a las fiestas. Después ya el Jueves La Saca, día 25, cuando los toros saldrán a las 12.00 horas de Valonsadero para llegar a la plaza de toros. Los disfraces llenan la plaza el 26 de junio, con el Viernes de Toros. Y el Sábado Agés, día 27, con la subasta de carne en los locales de cuadrilla. El día más solemne será el 28 de junio, con el Domingo de Calderas y su desfile de las cuadrillas, para concluir el día 29 con el Lunes de Bailas y el ‘Adiós adiós San Juan’.

El siguiente festivo soriano será el 2 de octubre, San Saturio, que este año toca en viernes. También en octubre, el lunes 12, es festivo en la provincia con motivo del Día de la Hispanidad. Y el 1 de noviembre, Todos los Santos, cae en domingo, pero se traslada al lunes 2 de noviembre.

Ya en diciembre el último de los puentes, con el 6 de diciembre, día de la Constitución, que se traslada al lunes 7 de diciembre, y al día siguiente, 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción.