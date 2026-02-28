Las empresas ya demandan a los 16 alumnos del finalizado taller dual de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Las empresas ya nos están llamando para buscar personal y esperamos que se coloquen», destacó uno de los profesores que durante un año han formado a los 16 alumnos del programa mixto de Formación y Empleo AFE Duero XVII, que acaba de concluir. El viernes recibieron los diplomas sus participantes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Soria.

Los formadores destacaron las «grandes posibilidades para trabajar» que ofrece este taller dual y que confían en materializar en breve.

Programa de formación y empleo que desarrollan el Consistorio y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Ecyl, ha tenido una duración de doce meses, ya que comenzó el 1 de marzo de 2025, y las especialidades en las que se ha centrado han sido Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción, en el que han participado ocho alumnos, así como Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica, con otros tantos participantes.

La obra en la que han estado trabajando ha sido la calle Mesta número 5, en concreto en el semisótano izquierdo y semisótano derecho.

El coste total del programa es de 535.668 euros y la subvención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de 445.630 euros.

Los alumnos del taller se mostraron satisfechos por el aprendizaje y principalmente por la apertura al mundo laboral, sobre todo con las ofertas que ya han llovido para incorporarse a trabajar. «Hay que estudiar y poner de tu parte, interés, y después sales adelante. No me esperaba tener ofertas de trabajo, porque ya han empezado a llamarme», aseguró uno de los participantes, satisfechos después de su periodo de aprendizaje y prácticas.

«Supone un empujón muy grande, para jóvenes sin experiencia laboral y también para los mayores de 50 años, porque todo el mundo tiene derecho a aprender, y el que quiere, aprende, y se puede trabajar», comentó una de las jóvenes alumnas en un taller en el que ha habido presencia de mujeres y hombres. Todos reconocieron que en estos meses han sido «como una familia, nos hemos ayudado mutuamente», formándose en fontanería, carpintería y albañilería.

Por su parte, la concejala de Igualdad y Cultura en el Ayuntamiento de Soria, reconoció sentirse «orgullosos» desde el Consistorio de formar parte del proyecto y de la relación interinstitucional con la Junta, «capaces de facilitar esas opciones laborales a chicos de diferentes edades», matizó Gloria Gonzalo, quien añadió: «Creemos que es muy enriquecedor para quienes participan, y también para el propio mercado laboral por la posibilidad de encontrar personas capacitadas y formadas en estos ámbitos».