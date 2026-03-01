Heraldo-Diario de Soria

Vino

Así fue el encuentro Viñas Viejas: fotos de la jornada

Los mejores vinos se dan cita en el encuentro del Mercado Municipal de Soria

Una jornada para probar los mejores caldos de la Ribera

Una jornada para probar los mejores caldos de la RiberaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

La asociación ha celebrado su 8º encuentro con la presencia de 14 bodegas que han traido a la capital sus mejores caldos.

Un ambiente espectacular con la planta alta del Mercado Municipal a reventar disfrutando de unas elaboraciones trabajadas con mimo en la Ribera del Duero soriana.

Una jornada para probar los mejores caldos de la Ribera

Una jornada para probar los mejores caldos de la RiberaMARIO TEJEDOR

Encuentro de Viñas Viejas

