Soria ‘adopta’ a sus representantes del certamen Miss y Míster procedentes de Rusia y México

El show debe continuar y si no existe ningún candidato, hay que buscarlo, donde sea. Es la filosofía del certamen para elegir Miss y Míster, que no quiere dejar fuera a ninguna provincia de España. Por eso, los representantes de Soria serán en esta ocasión procedentes de Rusia en el primer caso y de México en el segundo. Milana Kin, de 19 años, lleva desde los ocho residiendo en España, en Madrid, para más señas, provincia por la que se presentó en primera instancia. Como no hubo suerte, la organización le dio a elegir alternativa entre otros territorios sin candidato autóctono, y la opción por la que se inclinó fue la soriana. «Cuando llegamos a España, viajamos mucho y uno de los sitios fue Soria, una tierra con mucha historia, tranquila y recuerdo que muy bonita», afirma Milana por teléfono en un descanso de sus clases de Arte Dramático en la capital madrileña. «Soria representa la paz frente a las grandes ciudades, algo que yo, con el ritmo en Madrid, necesito mucho», explica.

Confiesa que le hace ilusión representar a la provincia, donde ha estado recientemente, en otoño, grabando su vídeo promocional para la candidatura. Pero quiere volver para completarlo, incluso pregunta qué rincón es más desconocido y entrañable para destacarlo. En la gala de Miss Mundo que se celebrará en Gran Canaria el 18 de abril, Milana será la imagen de Soria.

En el caso del certamen de Míster, todavía se está en proceso de elegir a los candidatos. El de Soria ya se conoce. Será Carlos Lacayo, de 33 años, originario de Veracruz, México, y residente en Madrid desde hace nueve meses. Es bailarín, acróbata y modelo por añadidura. Optó a ser Míster Madrid, pero quedó segundo, «primer finalista», por lo que también la organización le dio la oportunidad de elegir otra provincia y escogió Soria, donde nadie había manifestado su deseo de participar.

«Investigué en libros e internet y vi que es muy cultural, con mucha historia, que además no está lejos de Madrid, y que necesita ayuda porque está muy despoblada. Un lugar tan bonito debería tener más actividad», asegura también en conversación telefónica. Le gustaría salir vencedor del certamen Míster Internacional España, «y serles útiles en lo que pueda, darles una voz y hacer promoción de Soria». En unas semanas la visitará para grabar su vídeo promocional, algo que han de hacer de forma obligatoria, también portando el traje típico.

Desde la organización, Cres del Olmo, presidente en España de Miss y Míster Universo, Mundo e Internacional, reconoce que, como ocurre en Soria, hay provincias en las que es muy complicado encontrar candidatos para estos certámenes, pero el propósito es que haya representación en las 52 que conforman España, «que no se queden desangeladas». «Tenemos problemas para completarlas porque no hay cultura de certamen, cuesta convencer a la juventud», afirma, aunque matiza que en esta ocasión sí llegaron dos posibles Míster Soria, «pero uno era muy joven y el otro finalmente no podía».

La opción de Carlos Lacayo llegó a través de casting y fue «el que más nos gustó», asegura Del Olmo, aunque no tuviera ninguna relación con Soria. Tendrá que viajar a conocerla para su vídeo promocional, «recorrer sus calles, conocer su gastronomía y su cultura», y será su primera vez.

«El año pasado tampoco era de allí, pero sí su novia, así que tenía vinculación», recuerda el representante de una organización que ya está acostumbrada a buscar fuera lo que no se encuentra dentro.