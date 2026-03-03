Losán abona ahora la nómina de noviembre a los trabajadores aunque aún adeuda cuatro sueldos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Losán cobrarán entre este martes y este miércoles, depende de cada banco, la nómina pendiente de noviembre de 2025, tal y como confirmó el lunes Sergio Hernando, de CGT. La empresa «ha informado de que hoy [por ayer] ha dado la orden de la transferencia», indicó el representante sindical añadiendo que no duda de que así sea: «Hasta ahora siempre han avisado cuando dan la orden y en uno o dos días cobramos».

A pesar del abono de noviembre, la plantilla aún tiene pendientes las nóminas de diciembre, la extra, enero y ahora ya se ha sumado también febrero. Es decir, Grupo Losán todavía adeuda a sus trabajadores cuatro salarios.

Los trabajadores se encuentran inmersos en un permiso retribuido que ha vuelto a sumar su enésima prórroga y finaliza el próximo 15 de marzo. Mientras tanto, la mayoría de la plantilla ha denunciado su situación de cara a poder desvincularse de la compañía y poder buscarse su futuro laboral en otro lugar y, actualmente, únicamente quedan diez trabajadores que todavía no han dado el paso de acudir al juzgado aunque los sindicatos avanzan que podrían acudir en cualquier momento ante un escenario que se dilata en el tiempo y que no encuentra una solución para nadie.

Hay que recordar, por otra parte, que el plazo de la prórroga concedida para evitar la entrada en concurso de acreedores termina el 28 de abril y, de momento, la empresa no ha trasladado a los sindicatos que se haya presentado ningún plan de reestructuración en el Juzgado por lo que los responsables de la factoría continúan negociando la deuda con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los bancos. La empresa encara un par de meses decisivos para su futuro y el de sus trabajadores.

De momento no hay prevista ninguna reunión entre el comité de empresa y los responsables de Grupo Losán pero los problemas no se circunscriben a Soria sino que se extienden a todas las sedes que tiene la firma gallega en A Coruña, Zamora y Ciudad Real. La maderera soriana llegó a contar entre Losán y Solid Wood con 250 trabajadores. Ahora únicamente quedan 10 por lo que si finalmente apareciera un inversor que tomara las riendas el escenario sería muy complicado.

En este momento no están previstas movilizaciones aunque no se descarta nada. El último acto que protagonizaron los trabajadores de Losán en Soria fue acudir a la pegada de carteles de los diferentes partidos que se presentan a las Cortes de Castilla y León en las próximas autonómicas. Allí volvieron a protestar por la situación que atraviesan, visibilizando su situación, y exigiendo el compromiso de los políticos.

=