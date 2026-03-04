La Diputación de Soria se compromete a financiar las nuevas instalaciones de Redención

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria se ha comprometido a financiar las nuevas instalaciones de la protectora Redención, tal y como confirmó este miércoles a este medio su presidenta, María Luis Marcén. Este anuncio se une al realizado hace un par de días por la concejala del Ayuntamiento de la capital, Ana Alegre, poniendo sobre la mesa un terreno para realizar la permuta con el que ocupan los animales ahora mismo en las inmediaciones del río Duero. Con todo ello, Marcén indica que han retirado la campaña de firmas lanzada a través de la plataforma Change.org que ya contaba con más de 2.800 rúbricas de apoyo al haber conseguido la implicación de las dos instituciones que perseguían.

En concreto, Marcén mantuvo un encuentro con el diputado responsable del área de Agricultura, Iván Andrés Aparicio que se interesó por la situación e, incluso, planteó buscar algún terreno cercano, en Carbonera o Garray para construir allí las nuevas instalaciones porque había opciones. Sin embargo, Marcén le trasladó que «el terreno que tenemos ahora es nuestro por lo que desde el primer momento se ha planteado realizar una permuta con un terreno municipal del Ayuntamiento porque lo queremos en Soria por accesibilidad y que los voluntarios, si quieren, puedan acudir caminando».

Por ello, el compromiso por parte del diputado, asegura la responsable de Redención, fue la financiación total de las nuevas instalaciones por parte de la Diputación. Andrés Aparicio indicó a Marcén «que llevaban tiempo trabajando en este tema porque son conscientes de que la mayoría de los perros provienen de la provincia» y su compromiso fue «que en cuanto dispongamos del terreno se harán cargo del coste de las instalaciones». Después estuvo visitando las actuales «y se quedó bastante impactado de lo que vio y de la precariedad que tenemos».

Por todo ello «cerramos la campaña de firmas al contar con el compromiso tanto del Ayuntamiento de la capital como de Diputación. Es verdad que todavía no hay nada firmado pero nos ha parecido que la implicación era real y parece que todo está encauzado y va para adelante».

De momento no ha vuelto a poder contactar con el Ayuntamiento de Soria para trasladar el compromiso nacido de la Diputación y poder seguir avanzando conociendo el terreno que será protagonista de la permuta, su emplazamiento y características. Sin embargo, de momento no ha habido respuesta pero Marcén espera poder tener ese encuentro una vez pasen las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Con este escenario sobre la mesa Marcén se mostró «contenta» a la espera de poder ir concretando de cara a construir esas nuevas instalaciones que tanta falta les hacen.