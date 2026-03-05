La junta de personal docente pone 'la primera piedra' del colegio de Los Royales

La junta de personal docente de Soria representa la puesta de la primera piedra en el solar para el prometido colegio de Los Royales.M.H.

"Es absolutamente necesario", señalaron desde la junta de personal docente de Soria sobre la construcción de un nuevo centro educativo en el barrio de Los Royales, una reclamación ya con "20 años" de historia. Los educadores representaron la colocación simbólica de la primera piedra del colegio, que debería tener al menos triple vía, es decir, tres cursos por cada nivel de Infantil y Primaria.

"Está constatado que las plazas públicas se quedan escasas. Cuando hay escolarización extraordinaria se están derivando a la concertada, por lo tanto es de imperiosa necesidad", indicó Nuria García, secretaria de la junta de personal docente no universitario, quien además calificó de "electoralistas" las promesas lanzadas por los partidos de la creación de este nuevo colegio.

Según afirmaron, "desde la Dirección Provincial de Educación han reconocido que no se puede atender la primera petición de centro de las familias", haciendo referencia a que la Junta siempre hace hincapié "en la legitimidad de poder escoger".

Los docentes recordaron que el Ayuntamiento de Soria cedió el solar, entre la calle Zamora y el camino de Los Royales, en el año 2018 y que hace dos años la junta de personal ya realizó el acto simbólico de la primera piedra. "Al final lo iremos construyendo nosotros", ironizó García.

"Exigimos que la Junta se tome esto en serio, caiga en las manos que caiga", afirmaron los docentes, ante la necesidad de un colegio que va aparejada al crecimiento poblacional de la zona, una de las principales áreas de expansión de la ciudad.

La junta de personal manifestó asimismo su defensa de la escuela pública, precisamente cuando se inicia la campaña de preinscripción en centros de la Comunidad Autónoma, entre el 17 de marzo y el 8 de abril. "Es una escuela que garantiza la igualdad de oportunidades y es compensadora de desigualdades sociales", recalcó la presidenta de dicha junta de personal docente, Ana Martínez, sobre "una escuela moderna y actualizada, que cuenta con materiales y equipos punteros a disposición de su alumnado". "Sólo la pública llega a todos los rincones, la única en el medio rural de la provincia, porque la privada concertada únicamente está presente donde hay población suficiente para hacer negocio", añadió Martínez, destacando la educación de "calidad" que ofrece la pública.

Desde la junta de personal también pusieron de manifiesto "el problema de falta de espacio" en los institutos, por lo que la Dirección Provincial "habla de concertar". Razón que lleva a los docentes a reclamar la necesidad de un quinto centro de este tipo en la capital.