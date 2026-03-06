La Aemet lanza avisos por lluvia en Soria y el tiempo para el fin de semana trae hasta tormentas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La borrasca Regina ya está aquí y el tiempo en Soria está pasado por agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene de hecho avisos por lluvia abundante en parte de la provincia y para en fin de semana prevé incluso tormentas. Aunque la nubosidad tardará en remitir, parece que las precipitaciones lo harán antes. Eso sí, para el martes hay probabilidad de nieve desde los 1.200 metros de altitud.

Respecto a los avisos, hay amarillos por lluvia para este viernes y el sábado en el tercio norte de Soria. Pueden llegar a los 40 litros por metro cuadrado en 24 horas. "Los mayores acumulados se darán en la parte oriental", que es la zona del Moncayo. "Podrán ser en forma de nieve con acumulados significativos en cotas altas y menores por encima de unos 1.400 metros a últimas horas", señala la propia Aemet. Este doble aviso se desactiva en un principio a las 6.00 horas del sábado.

Más allá de los avisos y como parece obvio, la previsión para el viernes por la tarde y el sábado por la mañana es de lluvia, con algo menos de precipitación en la tarde sabatina. La novedad de esta jornada es la posible aparición de tormentas hasta las 18.00 horas. La cota de nieve irá bajando de 1.600 a 1.400 metros pero en buena parte de la provincia no se esperan heladas, aunque tampoco llegar a los 10 grados.

Para el domingo la cota de nieve baja a 1.300 metros por la mañana subiendo a 1.500 por la tarde, con una mínimas en torno a 2 grados en la zona centro y unas temperaturas máximas alrededor de 10. Las precipitaciones esperadas serán "escasas" según la Aemet aunque con posibilidad de tormenta por la tarde dentro de la borrasca Regina.

Panorama similar el lunes, aunque más encapotado. Lluvia escasa y visos de que la tarde deje rayos y truenos en algunos puntos de Soria, con un par de grados menos en las temperaturas mínimas y uno más en las máximas.

Es el martes cuando aparecen los copos de nieve en la previsión de la Aemet para Soria. Con la cota a 1.200 metros, ya puede afectar a zonas habitadas y carreteras. Viento del norte y máximas bajas (7 grados en la capital o Almazán, 5 en Ólvega o 9 en El Burgo de Osma) compondrán el panorama de la jornada según avanza Meteorología.