Fotos del encuentro electoral de Mañueco en Soria

Ante un Aula Magna Tirso de Molina llena, Fernández Mañueco realizó una entrada de más de cinco minutos antes de intervenir. En su discurso, el candidato popular señaló que la segunda mitad de la campaña permite despejar incertidumbres y distinguir entre las propuestas con proyecto y las estrategias de parálisis política.
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria
El candidato popular durante su intervención en Soria. Fran García
Mañueco en Soria