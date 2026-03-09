Alerta: estas son las multas por recoger trufa negra en Soria sin el permiso específico de 2026

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La provincia de Soria se ha ido consolidando como uno de los principales epicentros de la trufa negra en España, gracias sobre todo a sus suelos calizos, altitudes moderadas y un microclima frío e invernal, ideal para el Tuber melanosporum, el ‘diamante negro de la gastronomía’.

Esta riqueza natural, sin embargo, conlleva ciertas regulaciones muy estrictas, sobre todo para proteger el recurso frente a la recolección sin control. En los parques micológicos que cubren gran parte de la provincia, entre los que se encuentran, por ejemplo, el Parque Micológico Montes de Soria, es obligatorio obtener un permiso específico antes de la recogida.

La falta de permiso no solo vulnera la normativa, sino que está poniendo en peligro la sostenibilidad de un producto de alto valor: su precio comercial puede superar los 800 euros el kilo en los mercados.

Esta es la normativa de los permisos para 2026

El Decreto 31/2017 de la Junta de Castilla y León es la norma clave que regula la recolección de hongos silvestres en la comunidad, incluyendo tanto setas epígeas como trufas hipogeas (las que crecen bajo la tierra, como es el caso de la trufa negra). A partir de este decreto se creó el sistema de acotados y parques micológicos, que son zonas delimitadas de monte público donde se regula quién, cómo y cuánto se puede recolectar.

Tomemos el ejemplo del Parque Micológico Montes de Soria, cuya entidad gestora es la Asociación Montes de Soria. Esta asociación es la única autorizada para emitir los permisos de recolección, ya sea para uso recreativo o comercial. Sin ese papel en regla, cualquier recogida es ilegal.

La temporada de setas comenzó el pasado mes de febrero y la Asociación ya tiene activa la venta online y presencial de los permisos.

Recogida recreativa: Cuesta entre 20 y 30 euros por temporada y permite hasta 3 kg de setas por día, pero nada de trufas.

Comerciales: precios variables según día y cupos y autorizan hasta 15 kg de setas por día, excluyendo trufas salvo autorización expresa.

Es crucial advertir que los permisos de setas no cubren las trufas, ya que tienen su propio calendario, cupos más restrictivos y métodos específicos, que incluyen perros truferos y ausencia de rastrillos.

¿Quién sí puede recoger trufa legalmente?

La recogida de la trufa negra se regula por separado como aprovechamiento hipogeo específico, no incluido en los permisos micológicos generales.

Propietarios forestales y truferos registrados. Los dueños o arrendatarios con inscripción en el registro de Explotaciones Truferas de Castilla y León pueden recolectar libremente usando perros o herramientas manuales.

Concesionarios de aprovechamientos truferos: En montes públicos o acotados truferos específicos, la junta adjudica lotes anuales a profesionales mediante subasta a concurso.

¿Cuáles son las multas por recoger trufa negra sin permiso?

Según la escala general para aprovechamientos ilegales (incluyendo productos hipogeos como trufas):

Leves: 100-1.000 € (pequeñas cantidades sin daño, primera vez).

Graves: 1.001-100.000 € (volúmenes significativos, reincidencia o malas prácticas como rastrillado).

Muy graves: 100.001-2.000.000 € (organización de furtivismo masivo, daños ambientales graves o reiteración).

Las multas por recoger trufa negra sin permiso en Soria se clasifican como infracciones administrativas forestales, reguladas por la Ley 43/2003 de Montes (estatal) y la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León, con importes actualizados por normativa autonómica.