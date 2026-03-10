Propuesta de servicios mínimos como de festivo de cara a la huelga del bus de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La huelga de autobuses sigue adelante, sin que la mediación del Ayuntamiento esté sirviendo para nada por ahora y sin que las partes hayan llegado a encontrarse. La parte sindical mantiene la convocatoria de paro a partir del jueves y se manifiesta a favor de las negociaciones hasta el último momento con el fin de evitar un paro que repercutiría negativamente en los usuarios. Una voluntad negociadora que colisiona con la realidad, ya que «la empresa no se ha puesto en contacto con el comité de huelga», señalaron desde UGT a última hora de la mañana. La huelga, recordó Miguel Ángel Nicolás, de la FESMC del sindicato, cuenta con el respaldo del 100% de la plantilla en Soria del grupo Avanza, adjudicatario del transporte urbano.

La ausencia de comunicación era la nota en el momento de la consulta, ya que ni siquiera están claros cuáles serán los servicios mínimos de las jornadas de paro. La propuesta de la parte sindical es que las jornadas se desarrollen «como si fuera un festivo normal». Es lo que reclama el comité, que de momento ignora si se ha sido aceptado el planteamiento o si existe una contrapropuesta.

«Hasta el mismo día de antes estamos dispuestos a un acuerdo para evitar la huelga», aseguró el representante sindical, quien explicó que se está informando mediante octavillas a los usuarios. Unos usuarios en gran parte mayores, que se encontrarán con una situación extraña a partir del jueves, si antes no se remedia. Y es que la huelga está convocada todos los lunes y jueves a partir del día 12 durante todo el mes de marzo.

Las reclamaciones de la plantilla pasan por mejoras salariales y una revisión del calendario laboral, pero no sólo. También inciden en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, aspectos que también afectan a los usuarios.

Estos tienen que ver con que todos los autobuses tengan la ITV pasada y se arreglen los problemas de ruidos y vibraciones de los vehículos, así como las complicaciones con las rampas de acceso, que no funcionan correctamente. La limpieza y la asistencia en línea (los usuarios se quedan ‘colgados’ si hay una avería en tránsito) completan el plantel de peticiones en relación a los vehículos. La plantilla reclama además que se les avise con antelación si hay obras o incidencias en los trayectos, además de una garita sanitaria, pues ahora tienen que ir al servicio en lugares públicos.

En definitiva, que «el servicio se dé con una seguridad y unas garantías acordes al siglo XXI y a la ciudad de Soria», resumió el representante sindical.

Desde la formación se es consciente de que el Ayuntamiento está intentando una labor de mediación. «Nos consta que se ha puesto en contacto con la empresa», pero esta hace «oídos sordos» a las peticiones de los trabajadores.

Las condiciones en relación a los vehículos no serían tan fáciles de resolver, teniendo en cuenta que se encuentran al final de su vida útil y que el Ayuntamiento tiene que lanzar un nuevo concurso pare la gestión del servicio.