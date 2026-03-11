Ni brócoli, ni quinoa: la trufa negra de Soria es el superalimento de temporada

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Es conocida como el ‘diamante negro’ y emerge como el gran superalimento de la temporada. La trufa negra nace bajo los suelos calcáreos de Soria y es, simplemente, una exquisitez, aunque también mucho, mucho más: ofrece un perfil nutricional envidiable, incluso superando en versatilidad al brócoli y la quinoa; eso sí, un poco más cara.

Un perfil nutricional imbatible

La trufa negra destaca por su bajo contenido calórico: por cada 100 gramos aporta entre 30 y 80 kcal, con hasta un 90 % de agua y solo 0,5 g de grasas. Además, aporta entre 5 y 13 g de hidratos de carbono, de 4 a 9 g de proteínas vegetales y fibra dietética, por lo que es un alimento que mejora la digestión y, además, muy saciante, lo que lo convierte en ideal para dietas equilibradas.

Es también rica en vitaminas B2, B3, B9 y C, por lo que mejora el metabolismo, la piel y fortalece el sistema inmunitario. Sus minerales -hierro, magnesio, potasio y zinc- combaten la fatiga y la inflamación. Si la comparamos con otros considerados superalimentos, la trufa ofrece un equilibrio único: pocas calorías, alto valor protéico vegetal y nada de procesados industriales.

Antioxidantes y beneficios para la salud

Este hongo posee compuestos bioactivos que actuan en el organismo como antioxidantes, neutralizando los radicales libres y, de este modo, disminuyendo la inflamación crónica. Además del ‘diamante negro’, a la trufa negra se la conoce como el ‘botox natural’, ya que mejora la piel gracias a la vitamina C y los aceites esenciales.

Asimismo, la trufa negra ayuda a la salud cardiovascular y reduce el colesterol ‘malo’; y ojo, porque también se dice que es afrodisíaca, ya que tiene un alto contenido en androstenol, una feromona natural.

Soria, capital de la trufa negra

Soria lidera la producción de la trufa negra en Castilla y león con más de 6.000 kg al año, es decir, entre el 65 % y el 75 % regional, de un total de 1800 ha plantadas. La Junta de Castilla y León respalda su IGP y algunas ferias como las de Abejar impulsan la economía rural. El cultivo trufero en Soria no solo genera empleo sino que fomenta la gestión sostenible de sus campos de encinas y sus montes.

Una idea de cocina top con trufa negra

¿Quieres una receta muy fácil de hacer en la que el ingrediente estrella es la trufa negra? Pues lo tienes muy sencillo: simplemente, sobre unos huevos revueltos, ralla entre 5 y 10 g de trufa negra. También puedes espolvorearla en patatas asadas o en una sopa de verduras como la calabaza. Eso sí, añade la trufa siempre al final del plato, porque así preservarás mejor su sabor y aroma.

Otras ideas: aliña una ensalada de escarola con aceite de oliva virgen extra infusionado en trufa o mézclala en un risotto de setas locales. Con solo unos cuantos gramos, vas a elevar cualquier plato hecho en casa a la categoría de un restaurante Michelin. Garantizado.