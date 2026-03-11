El soriano Eliseo Lafuente suma 900 euros más en 'Cifras y Letras' y sigue concursando

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El programa de televisión 'Cifras y Letras' seguirá teniendo este miércoles presencia soriana. El abogado Eliseo Lafuente derrotó a su oponente, Ernesto, un radiólogo valenciano, al conseguir sumar más puntos durante las dos rondas clasificatorias. En la prueba final, sin embargo, no acertó las 12 palabras ocultas, únicamente consiguió descifrar nueve por lo que sumó 900 euros a los 700 euros logrados en el programa anterior. El bote suma 1.500 euros más y este miércoles Eliseo y su nuevo oponente lucharán por 157.000 euros. El espacio se emite en La 2 a partir de las 21.30 horas presentado por Aitor Albizua como maestro de ceremonias junto a los expertos, David Calle y Elena Herraiz, como testigos de este enfrentamiento.

Además, Eliseo logró hacerse con la 'llave', una importante ventaja en caso de llegar, como así lo hizo, a la ronda final al ser el más rápido en descubrir que 'mueca' era la palabra buscada a la pista 'contorsión burlesca de la cara'.

Las dos primeras rondas fueron muy ajustadas entre los dos participantes. Ninguno de los dos consiguió una palabra de más de cinco letras en la primera prueba y ambos hallaron la cifra exacta en la segunda ronda por lo que sumaron 10 puntos cada uno. La palabra volvió a atragantarse a los dos en la tercera ronda sin hallar ninguna y sin sumar puntos. A la hora de hallar la segunda cifra exacta de la noche, Ernesto cogía delantera al quedarse a un número de la cifra buscada y sumaba 7 puntos con esa aproximación. Con la siguiente palabra el soriano conseguía sumar 7 puntos gracias a 'enrolar' mientras añadían cada uno 10 puntos a su marcador al lograr la cifra exacta en la siguiente prueba.

El marcador seguía parejo ya que ambos sumaban cinco puntos gracias a 'Cista' el soriano y a 'Cesta' el valenciano y, en la siguiente cifra, los dos concursantes se quedaban a dos números de la exacta siguiendo con los marcadores empatados a 39 al sumar 7 puntos por aproximación. Las palabras 'molían' del soriano y 'lamían' del valenciano sumaban 7 puntos a los marcadores de cada uno y, finalmente, Eliseo conseguía una ventaja de 7 puntos al quedarse a 2 número de la cifra buscada pasando a la siguiente ronda con 52 puntos frente a los 45 de su rival.

En la primera prueba de los duelos ambos concursantes debían buscar una palabra bajo la pista 'estudio de lo sobrenatural'. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió descifrar la palabra oculta: 'ocultismo'. Los marcadores seguían igual, 52 a 45 a favor del soriano.

En el siguiente duelo debían hallar una palabra polisémica que encajara con dos pistas dadas. Eliseo se equivoca al decir 'área' en vez de 'círculo', la palabra correcta provocando que el concursante rival sume los 20 puntos en juego.

Sin embargo, el soriano consigue reponerse y ser más rápido en el siguiente duelo en el que los concursante debían encontrar dos palabras sin repetir ninguna de las letras dadas bajo la pista 'para que suene un gramófono'. Eliseo conseguía hacerse con los 30 puntos en juego al descubrir que 'aguja' y 'disco' eran las palabras ocultas.

Por último, la última prueba del duelo constaba de una operación combinada. En este caso, fue el médico valenciano el que erró al equivocarse en el cálculo dando así los 40 puntos en juego al soriano que terminaba el duelo y las dos rondas con 132 puntos y volvía a colocarse como campeón jugando el próximo programa ya que no consiguió encontrar las 12 palabras de la pirámide del dinero.

Estas 12 palabras estaban relacionadas con la siguiente pista 'día de matanza'. El abogado soriano consiguió encontrar nueve: 'cochino', 'torrezno', 'porqueriza', 'salchicha', 'cochiquera', 'matarife', 'picadillo', 'chicharrón' y 'lagareta'. Esta última se descubría gracias a la llave conseguida al principio del programa. Sin embargo, no consiguió descifrar 'embuchado', 'almillas' y 'filloga'.

Al final, sumó 900 euros a los 700 euros conseguidos en el programa anterior. Y este miércoles luchará por defender su puesto como campeón para pasar a la ronda final y optar, de nuevo, a la escalera del dinero y lograr llevarse a Fuentetoba el bote acumulado de 157.000 euros.