El PSOE de Soria reivindica en Villar del Río la reapertura de la farmacia

El PSOE ha reclamado en Villar del Río, en la comarca soriana de Tierras Altas la reapertura de la farmacia del municipio y el refuerzo de los servicios sanitarios y sociosanitarios en el medio rural. La candidatura ha estado acompañada por Elisa Garrido, secretaria adjunta a la Organización y Coordinación Territorial del CEF del PSOE, y por el alcalde socialista de la localidad, Miguel Ángel López, quienes han defendido la necesidad de garantizar servicios básicos en las cabeceras de comarca para mantener población y mejorar la calidad de vida en los pueblos.

Pérez ha recordado que la farmacia de Villar del Río prestaba servicio a más de veinte pueblos de la zona de Tierras Altas, un territorio especialmente disperso donde las distancias entre municipios son muy amplias.

“Si toda la provincia de Soria es dispersa, especialmente en Tierras Altas las distancias son extensísimas y los servicios son fundamentales”, ha señalado, insistiendo en la necesidad de reforzar las cabeceras de comarca con servicios sanitarios potentes.

La dirigente socialista ha criticado que la Junta de Castilla y León haya ido cerrando consultorios médicos en los municipios sin reforzar al mismo tiempo los centros de salud comarcales. “Estamos hablando de una población envejecida. Si se eliminan servicios en los pueblos y no existe transporte público que conecte con las cabeceras de comarca, es muy difícil que nuestros mayores puedan permanecer en su territorio”, ha afirmado.

En este sentido, Pérez ha puesto en valor iniciativas impulsadas desde los ayuntamientos, como el helipuerto promovido por el Ayuntamiento de Villar del Río para facilitar las emergencias sanitarias en una zona donde las distancias condicionan la atención médica.

La candidata socialista también ha incidido en la necesidad de combatir la soledad no deseada en el medio rural. Por ello, ha avanzado que el programa socialista incorporará medidas específicas para reforzar los cuidados a las personas mayores y garantizar que puedan seguir viviendo en sus pueblos.

En el ámbito sociosanitario, Pérez ha defendido convertir el Hospital Virgen del Mirón de Soria en un centro de referencia sociosanitario para la provincia, frente al modelo de cierre que, según ha señalado, plantea el Partido Popular.

Asimismo, ha apostado por ampliar la red de residencias públicas y reforzar servicios como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, para que las personas mayores puedan elegir entre acceder a una plaza pública o continuar viviendo en su propio hogar con apoyo.

Por su parte, el alcalde de Villar del Río, Miguel Ángel López, ha recordado que la farmacia del municipio lleva cerca de diez años cerrada pese a las reiteradas reclamaciones del Ayuntamiento a la Junta de Castilla y León.

El regidor ha subrayado que estos establecimientos no solo forman parte del circuito sanitario, sino que también cumplen una importante función social en los pueblos. “En el medio rural, servicios como la farmacia, la tienda o el bar son lugares de encuentro. El farmacéutico puede detectar situaciones de soledad o de necesidad entre los vecinos”, ha explicado.

Además, López ha insistido en que la reapertura de la farmacia es una necesidad urgente para toda la comarca de Tierras Altas, ya que prestaba servicio a más de una veintena de localidades. “No hablamos solo de un servicio sanitario, hablamos también de calidad de vida y de atención cercana para nuestros vecinos, muchos de ellos personas mayores que tienen grandes dificultades para desplazarse”, ha señalado.

“Mantener abiertos los servicios básicos en los pueblos no es solo una cuestión sanitaria, es una cuestión de dignidad y de futuro para el medio rural. Si queremos que la gente pueda seguir viviendo en nuestros pueblos, necesitamos servicios”, ha concluido el alcalde de Villar del Río, Miguel Ángel López.