El Ayuntamiento lanza el Museo de Enclaves Rupestres y de Astronomía en el Hotel Valonsadero

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Museo de Enclaves Rupestres y de Astronomía. Así se denominará el nuevo Centro de Interpretación de Valonsadero que con una inversión de 1,7 millones de euros se ubicará en el antiguo hotel, un mirador privilegiado de todo el monte. En un primer escenario se reformará la planta baja y el semisótano, actuándose en 488 metros cuadrados de los 1.240 totales, con la habilitación de 273 metros cuadrados de terrazas, y aunque la obra estaría finalizada en junio, posteriormente la idea del Ayuntamiento es realizara una concesión a una empresa.

El objetivo del Ayuntamiento, según ha señalado este jueves la concejal de Comercio y Turismo, Yolanda Santos, es que los turistas que vengan "no se vayan, ampliar los recursos" para aumentar igualmente la estancia media de los visitantes. "Cosas bonitas para dejar a la Soria del futuro", ha apostillado.

El proyecto 'Soria Orígenes', de 2,6 millones de euros, consta de dos grandes recursos: este museo y el barco turístico del Duero, que se construye en Vigo y que estará finalizado para junio, si bien luego habrá que encomendar la gestión. De momento el Ayuntamiento no ha decidido qué nombre le dará a la embarcación. Los proyectos deberán estar ejecutados para junio de este año para no tener problemas y captar la subvención de los fondos europeos.

El museo será un centro de interpretación interactivo en plena Zona de Esparcimiento Natural, en un edificio que forma parte de la estampa de hace años de los sorianos, en un alto rocoso. El Ayuntamiento conservará el edificio para el que no existe ninguna protección específica.

En una primera fase se actuará en la planta semisótano y baja, y las dos superiores quedarán pendientes para una musealización centrada en los hábitats, el arboreto o la micología, aunque esto se emplaza para el entorno de los dos años.

El Planetario, en el semisótano, "no un observatorio", será el inicio hasta la planta baja, donde se ubicarían los recursos rupestres. "El Planetario será la puerta de entrada al Centro de Interpretación, lo que se veía hace 5.000 años y cómo cambia el paisaje".

El antiguo hotel es una atalaya espectacular del monte en el que se van eliminar los cerramientos y los tejadillos, con nuevas barandillas, un espacio accesible con ascensor y una envolvente en el exterior. Dentro se derribarán todas las instalaciones hoteleras. La climatización será a través de aerotermia.