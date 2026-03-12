Denuncian a la Inspección las condiciones de las bases del transporte sanitario en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las bases para uso de los trabajadores de transporte sanitario en Soria sufren condiciones "infames", según denuncia UGT, que ha llevado el asunto a la Inspección y está pendiente de una resolución. El sindicato asegura que un 70% de la docena de bases en la provincia, donde los empleados han de permanecer entre los servicios, registran "deficiencias evidentes", tanto las que utilizan espacios propios de la empresa concesionaria como las ubicadas en instalaciones de Sacyl, indicó la responsable de transporte sanitario de UGT en Castilla y León, Marta Vián. "En comparación con otras provincias, las condiciones de Soria son muy deficientes", recalcó sobre unos espacios en los que los trabajadores "tienen que dormir, comer, cambiarse de ropa, lavarla...". En Soria el número de empleados ronda los 200.

Ésta es una de las razones por las que el sindicato reclama a la Junta que "controle" y supervise el desarrollo del servicio de las empresas a las que adjudica el transporte sanitario en el conjunto de Castilla y León. "Debe hacerse cargo de la comprobación de que se cumplen los derechos laborales, la titulación, los sueldos, la formación...", afirmó el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, algo que, recalcó, no se está haciendo.

Una de las principales reivindicaciones del sindicato es que se reconozca a los trabajadores de transporte sanitario la formación de técnico en urgencias sanitarias que se les "exige" para ser contratados. "Sacyl les exige una titulación, un grado medio de FP, y luego no les reconoce la categoría", lamentó Vián, con lo que conlleva de condiciones, "dignidad" y remuneración.

Según UGT, la administración no está supervisando que se cumplan los pliegos de licitación en toda la Comunidad y denuncian que en se está "haciendo uso privado con medios públicos".

Pérez Urueña insistió en que la Junta tiene la gestión, aunque externalice servicios, y por lo tanto no se puede desvincular. "Qué sabe de las retribuciones, si son acordes con la categoría", cuestionó.

UGT reclama a la administración que recupere la gestión pública del transporte sanitario y quiere abrir las negociaciones de un nuevo convenio antes de lo previsto -caduca en diciembre de 2026-, por lo que se están reuniendo con los trabajadores para conocer sus necesidades y con otros sindicatos para iniciar el proceso.