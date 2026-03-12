La Aemet espera lluvia e incluso nieve para un fin de semana frío en Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Bajada de las temperaturas, lluvia e incluso nieve conforman el panorama en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este fin de semana en Soria. No obstante no se esperan precipitaciones que lleguen a complicar el tráfico y de hecho no hay avisos en la provincia. Sólo 'al otro lado' de Piqueras, en el sur de La Rioja, hay un aviso amarillo por nieve para el sábado.

Por orden cronológico, el jueves y el viernes dejarán tiempo primaveral en Soria. Las temperaturas mínimas se acercarán a cero grados pero las máximas se esperan de unos 15 grados por parte de la Aemet. Cielo soleado salvo parala tarde del viernes, que puede traer algo de lluvia aunque las nubes no serán la tónica general.

Ya el sábado hay un cambio sensible, con las temperaturas mínimas similares a las anteriores pero las máximas cayendo unos 8 grados. Por la mañana se espera lluvia y una cota de nieve a 1.300 metros. Por la tarde bajará a sólo 900 metros, aunque se alternará con algún claro y en un principio no se esperan grandes nevadas en la provincia, más bien copos sueltos. De hecho en el aviso amarillo de La Rioja se esperan complicaciones a partir de 1.200 metros, así que es posible que por debajo no cuaje.

El domingo decenas de miles de sorianos saldrán de casa para votar en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Para esa jornada la Aemet espera un tiempo en Soria muy gris, con el cielo encapotado pero lluvia escasa. Una ligera subida de temperaturas elevará la cota de nieve a los 1.400 metros, con lo que no debería haber problemas a la hora de acudir a las urnas más allá de la precaución de coger paraguas por si acaso.

Las previsiones oficiales señalan un comienzo de la nueva semana que regresa a los datos primaverales, con sol, subida de los termómetros (16 grados para el lunes y 20 para el martes en la capital) y la desaparición de la cota de nieve en la provincia.