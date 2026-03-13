El PSOE de Soria anuncia "acciones legales por injurias y calumnias" contra el PP

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria ha anunciado "acciones legales por injurias y calumnias" contra el PP, después de que los 'populares' sembrasen sospechas sobre la tarjeta de zona azul de la hermana del alcalde, Carlos Martínez Mínguez, y difundiesen una imagen de su vehículo. En la misma se había pixelado la matrícula en la citada tarjeta, pero ampliando se podían ver los datos en la etiqueta medioambiental así como el código de barras y el QR asociados al vehículo.

"El PSOE de Soria lamenta que, en el último día de campaña, el Partido Popular -primero a través de su representante en la Diputación Provincial, José Antonio de Miguel, en un Pleno convocado al efecto, y posteriormente mediante un comunicado- haya rebasado los límites del respeto y la integridad política difundiendo afirmaciones falsas e injuriosas que afectan al candidato socialista a la Presidencia de la Junta", aseveró el partido a través de un escrito.

En el mismo comunicado afirma que "el PSOE anuncia que emprenderá acciones legales por injurias y calumnias y reclama una rectificación inmediata de las afirmaciones realizadas, así como la retirada de las imágenes en las que se muestra un vehículo particular con todos sus datos identificativos, algo que ni siquiera se ha producido en algunos medios de comunicación a los que estos mismos responsables públicos hacían referencia".

Los socialistas consideran que estos hechos "exceden los límites del debate político y de la libertad de expresión reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española. Por ello, estudiarán todas las actuaciones legales posibles contra quienes hayan realizado dichas manifestaciones y contra quienes las difundan".

El PP señalaba en su publicación que "se trata de una situación que requiere explicaciones y mayor transparencia" además de adjuntar la citada imagen del parabrisas del vehículo, señalando que "esta autorización pertenece concretamente a la hermana del alcalde de Soria y candidato a las Cortes por el Partido Socialista".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Soria se ha aclarado que "las personas que residen en viviendas ubicadas en zona regulada pueden solicitar una tarjeta anual de residente, asociada al inmueble, que permite estacionar en las proximidades de su domicilio sin necesidad de obtener ticket".

Asimismo "esta tarjeta tiene carácter anual y debe abonarse cada año. En el caso al que se hace referencia, la autorización está vigente y se viene pagando de forma continuada desde el año 2018", recoge el Consistorio. "El coste de la tarjeta es de 80 euros al año, en las mismas condiciones para todos los ciudadanos que cumplen los requisitos establecidos, entre ellos el empadronamiento en la vivienda correspondiente".

Por otro lado, "el PSOE lamenta que el nerviosismo del Partido Popular durante la campaña electoral vuelva a traducirse en el uso de las instituciones con fines partidistas". En este sentido, recuerda que la Junta Electoral "ya obligó recientemente al PP a retirar de forma urgente cinco vídeos difundidos en redes sociales por la portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo Hernández, así como por los alcaldes Jesús Elvira Martín (San Leonardo de Yagüe), Enrique Rubio Romero (Berlanga de Duero), María José Jiménez Las Heras (Garray), Elia Jiménez Hernández (Ólvega) y Antonio Pardo Capilla (El Burgo de Osma), por vulnerar el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)".